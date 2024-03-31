Yerel seçimle ilgili dakika dakika tüm gelişmeler... Yasak kalktı, işte ilk sonuçlar

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı, oy sayımı başladı. Sandıkların yüzde 14'ü açılırken işte ilk sonuçlar.

Canlı Anlatım Özeti SANDIKLARIN YÜZDE 25'İ AÇILDI

SANDIKLARIN YÜZDE 14'Ü AÇILDI

İLK SONUÇLAR AÇIKLANDI

SEÇİM YASAKLARI KALKTI

SANDIKLARIN YÜZDE 7.7'Sİ AÇILDI

İSTANBUL ADALET SARAYI’NA EKRAN KURULDU

RTÜK'TEN AÇIKLAMA

YSK BAŞKANI: SEÇİM SORUNSUZ TAMAMLANDI

SANDIKLAR KAPANDI

YSK BAŞKANI: YAYIN YASAKLARIYLA İLGİLİ KARAR VERİLECEK

32 İLDE OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

YSK BAŞKANI YENER: SÜREÇ, SIKINTISIZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

08.00'DE DİĞER İLLERDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

07.00'DE SANDIK BAŞINA GİTTİLER

31.03.2024 20:14

SANDIKLARIN YÜZDE 25'İ AÇILDI

Saat 20.14 itibarıyla sandıkların yüzde 25'i açıklandı.

61.430.934 seçmenden CHP 39.9, AK Parti yüzde 37.97 oy aldı.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yüzde 49.30, Murat Kurum yüzde 42 oy alıyor.

Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 57.70, Turgut Altınok ise yüzde 37.60 oy alıyor.

İzmir'de ise CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 48.60, AK Parti'nin adayı Hamza Dağ ise yüzde 39.90 oy alıyor.

31.03.2024 19:38

SANDIKLARIN YÜZDE 14'Ü AÇILDI

Türkiye genelinde sandıkların yüzde 14'ü açıldı. Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

31.03.2024 19:21

İLK SONUÇLAR AÇIKLANDI

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy sayımı devam ederken ilk sonuçlar geldi.

- İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yüzde 49.30, Murat Kurum yüzde 42.80;

- Ankara'da Mansur Yavaş yüzde 57, Turgut Altınok yüzde 40;

- İzmir'de Cemil Tugay 47, Hamza Dağ yüzde 38 görünüyor.

31.03.2024 19:19

🔴 SEÇİM YASAKLARI KALKTI

YSK Başkanı Ahmet Yener kameralar karşısına geçerek seçim yasaklarının kalktığını açıkladı.

31.03.2024 19:11

SANDIKLARIN YÜZDE 7.7'Sİ AÇILDI

Oy sayımı devam ederken Türkiye genelinde sandıkların yüzde 7.7'si açılmış durumda. YSK Başkanı Ahmet Yener'in birazdan açıklama yapması ve seçim yasağının kaldırılması bekleniyor.

31.03.2024 18.57

İSTANBUL ADALET SARAYI’NA EKRAN KURULDU

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın atrium alanına Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları yansıtılmak üzere büyük ekran kuruldu. Yayın yasağının kaldırılması ile birlikte veriler büyük ekrandan takip edilebilecek.

Öte yandan İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi hakimi Ramazan Seçkin’in adliyede bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu’na başkanlık ettiği öğrenildi.

31.03.2024 18:00

RTÜK'TEN AÇIKLAMA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aksi bir düzenleme duyurulmadığı sürece seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin yasak olduğunu belirtti. Kurulun bu saati erkene çekme yetkisinin olduğuna dikkati çeken Şahin, "Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir." paylaşımında bulundu.

31.03.2024 17:06

YSK BAŞKANI: SEÇİM SORUNSUZ TAMAMLANDI

Sandıkların kapanmasının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Seçim sorunsuz tamamlandı. Sisteme veri akışı devam etmekte, siyasi partilerimizle de veri girişlerini paylaşmaktayız. Kurum içerisindeki ekrandan da sonuçlar takip edilebilir. Yerel seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kurul birazdan toplanıp yayın yasağıyla ilgili saati kararlaştıracak." dedi.

31.03.2024 17:00

🔴 SANDIKLAR KAPANDI

Saat 17.00 itibarıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi Türkiye genelinde sona erdi. Oy sayımı başladı.

31.03.2024 16:10

YSK BAŞKANI: YAYIN YASAKLARIYLA İLGİLİ KARAR VERİLECEK

32 kentte oy verme işleminin sona ermesinin ardından YSK Başkanı Ahmet Yener kameralar karşısına çıktı. Yener, "Saat 16.00 itibarıyla 32 ilimizde oy verme işlemi tamamlanmış ve oy sayım işlemleri başlamıştır. Saat 17.00 itibarıyla da kalan diğer ilimizdeki oy verme işlemleri tamamlanacaktır. Saat 17.00'den sona kurulumuz toplanarak yayın yasaklarıyla ilgili karar verecek. Yasak kalkana kadar seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapılmamasını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

31.03.2024 16:00

🔴32 İLDE OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Sabah 07.00'de oy verme işleminin başladığı 32 kentte, 16.00 itibarıyla sandıklar kapandı. Bu iller şu şekilde Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis.

31.03.2024 11:00

YSK BAŞKANI YENER: SÜREÇ, SIKINTISIZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener; tüm siyasi partileri YSK'ya davet ettiklerini, sonuçları kendilerinin hazırladığı ekrandan anbean paylaşacaklarını söyledi. Basın mensuplarının sağlıklı bir şekilde yayın yapmaları için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Yener, "Şu an için sıkıntısız bir şekilde demokrasi bayramı devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Yener, bir gazetecinin "Iğdır, Kars gibi illere güvenlik güçlerinin sevk edildiği iddiası var" şeklindeki sorusu üzerine, şunları kaydetti: "Bu iddialar Kurul'a gelmiş ve değerlendirilmiştir. Oy verme esnasında kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir. Kurul önüne bu tür konular gelirse de kurul değerlendirir ve bir sonuca varır. Bunlar iddiadan ibarettir. Şu ana kadar Kurul tüm iddiaları cevaplandırmış ve seçim ile tüm hazırlıklarını sorunsuz şekilde tamamlamıştır, seçim iş ve işlemleri sorunsuz şekilde devam etmektedir."

31.03.2024 08:00

08.00'DE DİĞER İLLERDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

07.00'de sandıkların açıldığı illerin dışında kalan kentlerde, saat 08.00 itibarıyla oy vermeye işlemi başladı. Bu illerde sandıklar 17.00'de kapanacak.

31.03.2024 07:00

07.00'DE SANDIK BAŞINA GİTTİLER

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde seçmenler saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Yer: İstanbul