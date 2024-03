İstanbul'da yeniden seçilen İmamoğlu zafer konuşmasını yaptı

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden seçilmesinin ardından Saraçhane'de konuştu. İmamoğlu, "İstanbul mesajını vermiştir" dedi.

Türkiye yerelde yöneticilerini seçti. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde tüm dikkatin çevrildiği İstanbul'da mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 50.92'sini alarak yeniden seçildi. İmamoğlu, zaferinin ardından Saraçhane'de vatandaşlara seslendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun! Bu seçimin kaybedeni yok. Bizim olduğumuz yerde öteki yok.

İstanbul'a hayırlı olsun. Bu şehrin canım insanlarına, çeşitliliğine, milletin her ferdine, her inancına, bütün mezheplerine, bu şehrin her etnik kökenden insanına hayırlı olsun.

MİLLETİN PARASI MİLLETİN OLDU

Bu seçimle birlikte, bu şehri baskısı altına alan, 2019'dan bu yana birçok kötülüğü kenara ittik. İsrafı kenara ittik.

Bu şehrin parasının çarçur edilmesini kenara ittik. Bu şehrin bütçesine bereket geldi. Bu şehirde yeni bir kültür başladı. Milletin parası artık milletin oldu.

Bu başarıya hep birlikte beş yıl önce başlayan o güçlü demokrasi yolculuğuyla başladık. Hep birlikte iyi dilin, güzelliğin, insanlarıyla bir olmanın anlayışını temsil ettik.

CHP LİDERİ ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Ama buradan bazı teşekkürleri etmek istiyorum. Bu başarıya değer katan ve bu yolculuğu en güçlü şekliyle birlikte, tasarlayarak, İstanbul'da güçlü bir başarı elde etmemize vesile olan Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyorum.

Onun nezdinde partinin bütün üst yönetimine ve temsilcilerine, milletvekillerine, MYK'ya, PM üyelerimize teşekkür ediyorum.

İstanbul'da muazzam bir organizasyonla bugün tek bir oyumuza bile zeval gelmemesi adına organize çalışan güçlü parti örgütümüzü koordine eden İl Başkanımız Özgür Çelik'e teşekkür ediyorum.

16 MİLYON İSTANBULLUYA TEŞEKKÜR EDİYORUM

İstanbul İttifakı, toplumun içselleştirdiği, bu seçimde halkın ittifakı olduğunu ve bu ittifakı sandıkta kuran, burada onu paylaşan, 16 milyon İstanbulluya teşekkür ediyorum. Yürekten şükranlarımı sunuyorum.

MİLLET KAZANDI MİLLET!

İstanbul bu akşam demiştir ki, "Sayın Cumhurbaşkanı 18 aydır bir imzayı esirgedin. Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul o hizmeti hemen alsın. Engelleme. İşine bak." demiştir. "Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imza at, bekletme." demiştir. İstanbullu daha ne desin. Siz her mesajı verdiniz. Bakacağız, alacaklar mı, almayacaklar mı? Umarım alırlar. Bir kişinin vesayeti bitmiştir. Millet kazandı millet!