CHP, İstanbul Güngören adayı Yüksel Yalçın yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
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CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt adaylarını değiştirmişti. Partinin açıklamasına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt’tan Ahmet Özer’i, Güngören’den Yüksel Yalçın’ı belediye başkan adayı olarak atadı. CHP'den aday olan Yüksel Yalçın’ın oy oranı merak ediliyor. Yüksel Yalçın Güngören’de ne kadar oy aldı? Yüksel Yalçın Güngören Belediye Başkanı oldu mu? İşte oy oranı...
Türkiye Yerel Seçimleri 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşti. Türkiye'de seçmen yeni büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde yeni belediye başkanları, köy ve mahallelerde yeni muhtarlarını seçti. İstanbul’un Güngören ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterilen isim Yüksel Yalçın’ın aldığı oranı ise merak konusu oldu. İşte 31 Mart seçimi Yüksel Yalçın’ın oy oranı ve seçim sonuçları...
CHP GÜNGÖREN ADAYI YÜKSEL YALÇIN BELEDİYE BAŞKANI OLDU MU?
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri geride kaldı. İstanbul ilinde Güngören Belediye Başkanlığı seçim sonuçları araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul'un Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adayları değişti. CHP, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ile “kent uzlaşısı” kapsamında İstanbul’da Esenyurt için anlaştı. Bu kapsamda Güngören için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak gösterildi.
İşte Yüksel Yalçın'ın aday olduğu Güngören Belediye Başkanlığı seçim sonuçları...
|PARTİ
|ALINAN OY
|OY ORANI
|AK Parti
|50.089
|%52.33
|CHP
|34.242
|%35.77
|DEM Parti
|4.026
|%4.21
|Yeniden Refah
|1.772
|%1.85
|İyi Parti
|1.337
|%1.40
|Saadet
|267
|%0.28
|Zafer Partisi
|243
|%0.25
|Diğer
|3.742
|%3.91
Kaynak: Türkiye Gazetesi