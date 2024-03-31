CHP, İstanbul Güngören adayı Yüksel Yalçın yüzde kaç oy aldı? 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 22:15 - Güncelleme: 31 Mart 2024 22:15 - Güncelleme:

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CHP, İstanbul Güngören ve Esenyurt adaylarını değiştirmişti. Partinin açıklamasına göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt’tan Ahmet Özer’i, Güngören’den Yüksel Yalçın’ı belediye başkan adayı olarak atadı. CHP'den aday olan Yüksel Yalçın’ın oy oranı merak ediliyor. Yüksel Yalçın Güngören’de ne kadar oy aldı? Yüksel Yalçın Güngören Belediye Başkanı oldu mu? İşte oy oranı...