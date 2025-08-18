Kuzey Marmara Otoyolunda kaza son dakika! Ölenlerin kimlikleri belli oldu mu?

İstanbul'daki kaza nerede oldu, ölü ve yaralı var mı? diye araştırılıyor. Valilikten açıklama geldi, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada son durum belli oldu. Peki ölü ve yaralıların kimlikleri belli mi? İşte detaylar...

KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA FECİ KAZA

Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkisinde saat 06:15 sularında korkunç bir kaza yaşandı. Virajı alamayan bir yolcu otobüsü devrildi.

HANGİ OTOBÜS KAZA YAPTI?

Kaza yapan otobüsün Tokat'tan Tekirdağ'a gittiği öğrenildi. Tokat Yıldızı firmasına ait otobüsün plakasının ise 60 TY 228 olduğu aktarıldı.

İSTANBUL'DAKİ KAZADA ÖLÜ VE YARALI SAYISI

Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Gelen ilk bilgiler arasında 3 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı yer aldı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaralıların bölgedeki hastanelerde tedaviye alındığını duyuran İstanbul Valiliği altına alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU MU?

Kuzey Marmara Otoyolundaki kazada ölen ve yaralananların kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.