Haberler > 3. Sayfa > Sivas'ta devrilen otomobil kağıt gibi dümdüz oldu: 1 kişi can verdi

Sivas'ta devrilen otomobil kağıt gibi dümdüz oldu: 1 kişi can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta İ.T. idaresindeki 60 AD 490 plakalı otomobil, Sivas Kayseri kara yolu Kayseri Caddesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan M.E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

