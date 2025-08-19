Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca üniversite adayı, YKS 2025 tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. ÖSYM’nin sonuç açıklama takvimi, öğrenciler ve aileler tarafından yakından takip ediliyor. Yerleştirme sonuçlarının ardından öğrenciler hangi üniversite ve bölümü kazandıklarını öğrenecek.

YKS 2025 tercih dönemini geride kaldı. Adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM’nin açıklayacağı üniversite yerleştirme sonuçlarına çevirdi. 2,5 milyondan fazla adayın katıldığı sınavın ardından tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ve kayıt süreçleri merak konusu oldu. Peki, YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2025 tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından en geç 1 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor ancak kesin bir tarih henüz duyurulmadı. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül 2025 arasında yapılacağı göz önüne alındığında sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. 

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor - 1. Resim

2025 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS 2025 yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi (https://sonuc.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek.

Sonuçlar açıklandığında, adaylar hangi üniversiteye ve bölüme yerleştiğini, puan türlerini ve tercih sıralamalarını görebilecek.

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor - 2. Resim

2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 arasında yapılacak. Kayıt süresinde başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt hakkını kaybedecek.

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor - 3. Resim

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet
    belgesi
  • Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda
    kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim
    diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit
    edilecektir.
  • Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul
    adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
  • Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
  • Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
  • Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine
veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dahil), Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir. 

 

