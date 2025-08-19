YKS 2025 tercih dönemini geride kaldı. Adaylar, şimdi gözlerini ÖSYM’nin açıklayacağı üniversite yerleştirme sonuçlarına çevirdi. 2,5 milyondan fazla adayın katıldığı sınavın ardından tercih sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ve kayıt süreçleri merak konusu oldu. Peki, YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2025 tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından en geç 1 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor ancak kesin bir tarih henüz duyurulmadı. Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül 2025 arasında yapılacağı göz önüne alındığında sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

2025 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS 2025 yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin resmi internet sitesi (https://sonuc.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek.

Sonuçlar açıklandığında, adaylar hangi üniversiteye ve bölüme yerleştiğini, puan türlerini ve tercih sıralamalarını görebilecek.

2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 arasında yapılacak. Kayıt süresinde başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar, kayıt hakkını kaybedecek.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet

belgesi

belgesi Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda

kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim

diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit

edilecektir.

kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir. Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul

adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine

veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dahil), Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.