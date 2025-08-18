Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Üniversite kayıtları ne zaman? 2025 üniversite kayıt tarihleri

2025 YKS tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Üniversiteye yerleşmeyi bekleyen öğrenciler kayıt tarihlerini ve başvuru süreçlerini araştırmaya başladı.

Üniversite kayıtları ne zaman?2025 üniversite kayıt tarihleri araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşen adaylar için kayıt süreci büyük bir heyecanla bekleniyor. 

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için üniversite kayıtları, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan takvime göre 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, bu dönemde yerleştiği üniversiteye şahsen ya da e-Devlet üzerinden kayıt yaptırabilecek. 

2025 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

YÖK’ün resmi açıklamasına göre, 2025 üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 arasında yapılacak; e-kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde e-Devlet platformu (turkiye.gov.tr) üzerinden tamamlanabilecek. 

E-KAYIT YAPTIKTAN SONRA ÜNİVERSİTEYE GİTMEK GEREKİR Mİ?

E-kayıt, 1-3 Eylül 2025’te turkiye.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle yapılır.

E-kayıt yapanların genellikle üniversiteye gitmesi gerekmez. Ancak özel yetenek sınavı veya ek belge gerektiren bölümler için şahsen başvuru gerekebilir.

