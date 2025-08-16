Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih süreci tamamlandı. Üniversite yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulanabilecek.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından duyuruldu.Tercih dönemi içi takvim duyurulurken yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bilgi verilmedi.

Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı. YKS yerleştirme sonuçları ise 13 Ağustos’ta erişime açıldı. 2025 yılında ise üniversite tercih sonuçlarının en geç 25 Ağustos Pazartesi gününe kadar açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından “YKS tercih sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten hemen sonra adaylar sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulama ekranına ulaşabilir.

T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle beraber sorgulama işlemi yapılabilecek. Şifresini unutan adaylar ÖSYM’den şifremi unuttum ibaresine veya e-Devlet giriş seçeneğiyle sisteme giriş yapabilecek.

YKS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştikleri üniversiteyi, bölümü, puan türünü, tercih sıralaması gibi bilgilere erişim sağlayabilecek.