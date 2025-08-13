Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde sona gelindi. ÖSYM’nin yayımladığı takvime göre tercihlerini tamamlayanlar sonuçları beklerken henüz karar veremeyenler ise "2025 YKS tercih süresi uzatılacak mı?" araştırıyor.

2025 YKS TERCİH SÜRESİ UZATILACAK MI?

2025 YKS tercih süreci, ÖSYM’nin belirlediği takvime göre 13 Ağustos 2025 saat 23.59’da sona erecek. Şu an için ÖSYM’den tercih süresinin uzatılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak geçmiş yıllarda, özellikle yoğun talep veya teknik sorunlar gibi nedenlerle tercih sürelerinin uzatıldığı örnekler bulunuyor. Bu nedenle, adaylar son güne kadar ÖSYM’nin resmi internet sitesi (https://www.osym.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor.

Süre uzatımıyla ilgili herhangi bir duyuru yapılması durumunda haberimiz güncellenecektir.

YKS TERCİHLERİ UZATILDI MI?

Şu an itibarıyla, 13 Ağustos 2025 saat 23.59’da sona erecek olan YKS tercih süreci için herhangi bir uzatma kararı açıklanmadı. ÖSYM’nin resmi takvimine göre adayların tercihlerini bu tarihe kadar ais.osym.gov.tr üzerinden tamamlamaları gerekiyor.

14 AĞUSTOS’TA TERCİH YAPILABİLİR Mİ?

ÖSYM’nin mevcut takvimine göre 14 Ağustos 2025 tarihinde YKS tercih işlemleri resmi olarak sona ermiş olacak. 13 Ağustos 2025 saat 23.59’dan sonra ais.osym.gov.tr üzerinden tercih yapma imkanı bulunmayacak