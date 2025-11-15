Mersin’de Türk Kızılay öncülüğünde kurulan “Stratejik Stok Merkezi” açıldı. 7 bin ton insani yardım malzemesinin depolandığı merkez, doğal afet ve kriz bölgelerine hızlı yardım sevkiyatı için hazır bekletilecek.

İRFAN ÖZFATURA / MERSİN - Mersin’de insani kriz bölgelerine hızlı şekilde yardım sevk edilmesi maksadıyla Türk Kızılay öncülüğünde kurulan “Stratejik Stok Merkezi” açıldı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ortaklığında Akdeniz ilçesindeki Huzurkent Mahallesi’nde hayata geçirilen merkezin açılış töreninde projeyi faaliyete geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

7 BİN TONLUK MALZEME VAR

Doğal afet ya da savaşlarda Stratejik Stok Merkezinin önem arz edeceğini belirten Yılmaz “Merkez, herhangi bir insani kriz durumunda gıdanın, gıda güvenliğinin sağlanması anlamında hızlıca harekete geçecek bir depo olma anlamını taşıyacak” dedi.

Yılmaz, merkezde depolanmış şekilde bekleyen 7 bin ton insani yardım malzemesinin, herhangi bir ihtiyaç durumunda sevkinin ardından yeniden tedarik edileceğini, bu süreçte Mersin’in yerel ekonomisine de katkı sunulacağını anlattı.

SİNEM ERYİLMAZ

