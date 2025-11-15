865 tonluk yardım malzemesi 17 Ekim’de Gazze’ye ulaştırılırken yine gemiyle gönderilen 810 tonluk acil ihtiyaç malzemesi ise ulaştığı Mısır’ın El Ariş Limanı’ndan dün Gazze’ye sevk edildi.

YEŞİM ERASLAN - Gazze’de yaşanan insanlık dramının son bulması için elini taşın altına koyan ülkelerin başında gelen Türkiye, yardımlarda da öncü ülke konumunda. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 3 yılda 36 milyon dolarlık gönüllü mali katkı sağlayan Türkiye, ateşkes sonrasında da yardımlarını hızlandırdı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığının yürüttüğü kurumlar arası çalışma neticesinde krizin başlangıcından bu yana, AFAD’ın eş güdümünde ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla 65 bin 280 tonu un olmak üzere yaklaşık 102 bin 590 ton insani yardım Gazze’ye sevk edildi. Gazze’de 10 Ekim 2025 tarihinde imzalanan ateşkes anlaşması sonrasında yola çıkarılan, hazır gıda ve bebek mamasından oluşan 865 tonluk yardım gemisi 17 Ekim’de El Ariş’e ulaştı.

Türk Kızılay tarafından 12 Kasım’da Mersin Limanı’ndan gönderilen yaklaşık 810 tonluk gıda ve muhtelif malzemeden oluşan yardım gemisi ise vardığı Mısır’ın El Ariş Limanı’ndan Refah Sınır Kapısı vasıtasıyla Gazze’ye sevk edildi.

HER GÜN SICAK YEMEK

Türk Kızılay, Gazze/Deyr-El-Balah’taki aşevinde her gün 21 bin kişiye sıcak yemek dağıtımına devam ediyor. 2023’ten bu yana Türk Kızılay, AFAD ve UNRWA ile koordinasyon içinde, 2 bin 127 çadır, 52 bin 164 adet konserve et (yaklaşık 42 ton), 10 bin gıda kolisi (yaklaşık 153 ton) ve 50 bin adet dayanıklı branda (260 ton) yardımında bulunan Türkiye, ayrıca bin aileye toplam 20 ton su (aile başına 20 litre) dağıtımı gerçekleştirdi.

36 MİLYON DOLARLIK YARDIM

Türk Kızılay sadece sıcak yemek dağıtımı değil, Gazze’nin yakıt ihtiyacı için de yardımlarda bulundu. Krizin ilk aşamasında yakıt alımlarında kullanılmak üzere Filistin Kızılay’ına 600 bin dolar maddi destekte bulunan Türk Kızılay’ın, 2024 Temmuz ayında iletilen 150 bin dolarla birlikte Filistin Kızılay’ına toplam maddi katkısı 750 bin dolara ulaştı. UNRWA’ya Türkiye tarafından 2023 yılında 11 milyon, 2024 yılında 15 milyon ve 2025 yılında 10 milyon dolar olmak üzere toplamda 36 milyon dolar gönüllü mali katkı sağlandı. Türkiye bu sene için Gazze’ye bir yıllık un ihtiyacının neredeyse tamamını karşılama taahhüdünde bulundu. Bu 120 bin tonluk un hibesinden, İsrail’in engellemeleri sebebiyle bugüne kadar ancak 9 bin 200 tonu Gazze’ye ulaşabildi.

