Gazze’de çadırlar yağmur altında çamur deryasına dönerken, binlerce Filistinli soğukta açıkta kaldı. Hamas, İsrail’in insani yardım girişlerini engellemesine tepki gösterip, uluslararası toplumu acil müdahaleye çağırdı.

Kışın gelmesiyle Gazze’de endişeler gerçek oldu. Yağan yağmur, zaten harap durumda olan çadır ve barınakları su bastı; binlerce Filistinlinin yaşadığı alanlar çamur içinde kaldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşmanın garantörlerini, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nı, Gazze'ye insani, tıbbi ve barınma malzemelerinin gönderilmesi için acilen harekete geçmeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Binlerce Gazzeli açıkta kaldı.

BİNLERCE KİŞİNİN ARTIK ÇADIRI DA YOK

Açıklamada, soğuk hava dalgasının Gazze'yi etkisi altına alması ve yağmur sularının çadırlara dolmasıyla çadır kentlerin çamur deryasına döndüğü ve binlerce kişinin kış soğuğunda açıkta kaldığı kaydedildi.

Gazzeliler, kötü hava koşullarıyla mücadele ederek geçen yıl yağmur altında yaşadıkları acıları yeniden yaşıyor.

Gazze'deki trajik durumun, yardım ve barınma malzemesi ihtiyacının aciliyetini ve zorunluluğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Ateşkesin üzerinden dört hafta geçmesine rağmen, bölgeye ulaşan sınırlı yardımlar, Filistinlilerin sıkıntılarına çözüm olmuyor.

İSRAİL İHLALLERİNE DEVAM EDİYOR

Gazze'de varılan ateşkesin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen anlaşmanın en önemli maddelerinden biri olan Gazze'ye yardım girişleri İsrail tarafından sürekli ihlal edildi.

Altyapının tahrip edildiği, çadır ve konteyner gibi geçici barınak girişinin de yok denecek kadar az olduğu Gazze'de bugün yağan yağmurla birlikte Filistinlilerin yaşadığı çadırlar sular altında kaldı.

