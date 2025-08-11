YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?

2025 YKS tercih sonuçları üniversite adaylarının gündeminde yer alıyor. 1 Ağustos'ta başlayan tercih sürecinde adaylar başarı sıralamaları ve puanlarına göre girebilecekleri üniversiteleri araştırıyor.

ÖSYM tarafından alınan tercih başvurularıyla beraber sonuçların hangi tarihte açıklanacağı büyük bir merak konusu oldu.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak tercih başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden devam ediyor:

YKS TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarına dair henüz net bir tarih verilmedi. Ancak önceki yıllara bakıldığında sonuçların iki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Adaylar, sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kayıt dönemi başlayacak. Adaylar belirlenen tarihler arasında, ilgili üniversitelere e-kayıt işlemlerini yapabilecek.

E-kayıt yaptıramayan adaylar ise üniversitelere şahsen başvuru yapması gerekiyor.