Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS tercihleri ne zaman açıklanacak?
YKS, ÖSYM, Üniversite, Tercih, Tercih Sonuçları, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, tercih sonuçlarının açıklamasını bekliyor. 2025-YKS kapsamında yapılan tercih işlemleri devam ediyor."YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aramaya başladı. Kısa süre içinde ÖSYM tarafıdan YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca aday hayalini kurduğu üniversiteye gidecek.

2025 YKS tercih sonuçları üniversite adaylarının gündeminde yer alıyor. 1 Ağustos'ta başlayan tercih sürecinde adaylar başarı sıralamaları ve puanlarına göre girebilecekleri üniversiteleri araştırıyor.

ÖSYM tarafından alınan tercih başvurularıyla beraber sonuçların hangi tarihte açıklanacağı büyük bir merak konusu oldu. 

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

1-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak tercih başvuruları ÖSYM AİS sistemi üzerinden devam ediyor:

YKS TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), tercih sonuçlarına dair henüz net bir tarih verilmedi. Ancak önceki yıllara bakıldığında sonuçların iki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

Adaylar, sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecekler.

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? - 3. Resim

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kayıt dönemi başlayacak. Adaylar belirlenen tarihler arasında, ilgili üniversitelere e-kayıt işlemlerini yapabilecek.

E-kayıt yaptıramayan adaylar ise üniversitelere şahsen başvuru yapması gerekiyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Savaş sonrası ilk nükleer temas! İran UAEA ile yeni işbirliği yolları aradı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Deniz Servan Narin öldü mü, kimdir, ölüm nedeni nedir? Ünlü motor tutkunu hayatını kaybetti - HaberlerDeniz Servan Narin öldü mü, kimdir, ölüm nedeni nedir? Ünlü motor tutkunu hayatını kaybettiNasipse olur filmi nerede çekildi? Filmin başrollerinde Algı Eke ve Burak Sevinç yer alıyor  - HaberlerNasipse olur filmi nerede çekildi? Filmin başrollerinde Algı Eke ve Burak Sevinç yer alıyor Uzak Şehir ne zaman başlayacak? 2. sezon tarihi merak konusu oldu - HaberlerUzak Şehir ne zaman başlayacak? 2. sezon tarihi merak konusu olduMasterChef Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli? - HaberlerMasterChef Özkan kimdir, kaç yaşında, nereli?Aile Saadeti oyuncuları kimler? - HaberlerAile Saadeti oyuncuları kimler?MasterChef'te Tunahan elendi mi? Potadaki isimler şaşırttı - HaberlerMasterChef'te Tunahan elendi mi? Potadaki isimler şaşırttı
Sonraki Haber Yükleniyor...