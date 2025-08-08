Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > LGS 2. nakil tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar kontrol ediliyor

LGS 2. nakil tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar kontrol ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS 2. nakil tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar kontrol ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

LGS 1. nakil sürecinin tamamlanmasıyla gözler ikinci nakil dönemine çevrildi. Öğrenciler, boş kontenjanları ve taban puanları inceleyerek yeni tercihlerini yapmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlediği takvim, LGS 2. nakil tercihleri tarihini netleştirirken e-Okul sistemi üzerinden yapılan işlemler yoğun ilgi görüyor.

LGS kapsamında 4-6 Ağustos 2025 tarihlerinde tamamlanan 1. nakil tercihlerinin ardından, yerleşemeyen ya da okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler için 2. nakil süreci başlayacak. Boş kontenjanların ve taban puanları tercih sürecinde kontrol ediliyor. 

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS 2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak ve sonuçları 14 Ağustos 2025’te meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

1. nakilde yerleşemeyen veya okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler, 2. nakil döneminde tercihlerini gerçekleştirebilecek. 

LGS 2. nakil tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar kontrol ediliyor - 1. Resim

LİSE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

LGS 1. nakil sonuçlarıyla birlikte boş kontenjanlar ve taban puanlar, 8 Ağustos 2025’te e-Okul sistemi ve meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

Boş kontenjanların açıklanmasıyla öğrencilerin, 2. nakil döneminde hangi okullara yöneleceği belirlenecek. 

LGS 2. nakil tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar kontrol ediliyor - 2. Resim

NAKİL SÜRECİNDE KAÇ OKUL TERCİH EDİLEBİLİR?

Her iki dönemde, merkezi sınav puanıyla, yerel yerleştirmeyle ve pansiyonlu okullar için ayrı ayrı en fazla 3’er okul tercih edilebilir. Aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilir.

MEB’in 2025 LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’na göre, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için herhangi bir kayıt alanı zorunluluğu bulunmuyor. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilir. 

LGS 2. nakil tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar kontrol ediliyor - 3. Resim

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

15-21 Ağustos 2025’te il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, boş kontenjanlar için başvuru alacak; yerleştirmeler 22 Ağustos’ta tamamlanacak. Yatılılık başvuruları ise 1-4 Eylül’de yapılacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son testin sonucu geldi: Süper Lig hakemi için karar verildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Açıklandı! LGS 1. nakil tercih sonuçları nasıl sorgulanır? - HaberlerBeklenen LGS tercih sonuçları açıklandıAyşe Tatile Çıktı filmi ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosu belli oldu - HaberlerAyşe Tatile Çıktı filmi ne zaman vizyona girecek? Oyuncu kadrosu belli olduHalit Yukay evli mi, eşi Rania Stypa kimdir? - HaberlerHalit Yukay evli mi, eşi Rania Stypa kimdir?Az önce deprem nerede oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? Son dakika AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem listesiASKİ su kesinti listesi yayınlandı! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerASKİ su kesinti listesi yayınlandı! Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Ankara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerAnkara elektrik kesintisi listesi: Başkent EDAŞ duyurdu, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...