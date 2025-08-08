LGS 2. nakil tercihleri ne zaman başlayacak? Boş kontenjanlar kontrol ediliyor

LGS kapsamında 4-6 Ağustos 2025 tarihlerinde tamamlanan 1. nakil tercihlerinin ardından, yerleşemeyen ya da okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler için 2. nakil süreci başlayacak. Boş kontenjanların ve taban puanları tercih sürecinde kontrol ediliyor.

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS 2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak ve sonuçları 14 Ağustos 2025’te meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

1. nakilde yerleşemeyen veya okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler, 2. nakil döneminde tercihlerini gerçekleştirebilecek.

LİSE BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

LGS 1. nakil sonuçlarıyla birlikte boş kontenjanlar ve taban puanlar, 8 Ağustos 2025’te e-Okul sistemi ve meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

Boş kontenjanların açıklanmasıyla öğrencilerin, 2. nakil döneminde hangi okullara yöneleceği belirlenecek.

NAKİL SÜRECİNDE KAÇ OKUL TERCİH EDİLEBİLİR?

Her iki dönemde, merkezi sınav puanıyla, yerel yerleştirmeyle ve pansiyonlu okullar için ayrı ayrı en fazla 3’er okul tercih edilebilir. Aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilir.

MEB’in 2025 LGS Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’na göre, yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için herhangi bir kayıt alanı zorunluluğu bulunmuyor. Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilir.

HİÇBİR YERE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

15-21 Ağustos 2025’te il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları, boş kontenjanlar için başvuru alacak; yerleştirmeler 22 Ağustos’ta tamamlanacak. Yatılılık başvuruları ise 1-4 Eylül’de yapılacak.