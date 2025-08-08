Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Açıklandı! LGS 1. nakil tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

Açıklandı! LGS 1. nakil tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

2025 LGS kapsamında 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılan 1. nakil tercih başvurularının sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),LGS 1. nakil tercih sonuçlarını erişime açtı. Öğrenciler ve veliler, meb.gov.tr üzerinden sonuçları sorgularken 2. nakil süreci ve boş kontenjanlar için yeni dönem başlıyor. Öğrenciler yoğun bir şekilde LGS 1. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor.

2025 LGS yerleştirme sürecinde ilk nakil dönemi tamamlanırken öğrenciler ve veliler, 1. nakil tercih sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyordu. MEB'ten yapılan son dakika açıklamasıyla LGS 1. nakil sonuçları açıklandı. İşte, meb.gov.tr LGS 1. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranı

LGS 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

LGS 1. nakil tercih sonuçları, 8 Ağustos 2025 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden erişime açıldı.

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası, okul numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu bilgileriyle sonuçlarını sorgulayabiliyor.

Sorgulama işlemi, e-Okul sistemi veya MEB’in sonuç açıklama sayfası (sonuc.meb.gov.tr) üzerinden yapılabiliyor.

LGS. 1. NAKİL TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS 2. nakil tercih başvuruları, 8-12 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak ve sonuçları 14 Ağustos 2025’te meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

1. nakilde yerleşemeyen veya okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler için son kez tercih süreci başlayacak.

2.nakil sürecinin ardından 15-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında boş kalan kontenjanlar için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Bu dönemde, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için başvurular alınacak ve yerleştirme işlemleri 22 Ağustos’ta tamamlanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

