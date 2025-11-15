Nevşehir'de işçi servisi kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarparak devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda 14 kişi yaralandı.

Abdullah Ağmanalmaz idaresindeki minibüs, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kayaşehir yolunda kar yağışının ardından kayganlaşan yolda refüje çarparak devrildi.

Nevşehir'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

14 YARALI

Kazada, sürücü ile araçtaki bims fabrikası çalışanı 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralananlar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

MAHMUT EKİNCİ

