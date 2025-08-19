Araç kamerası zorunlu mu? İşte yeni düzenlemenin detayları...

Milyonlarca ara. sahiplerini yakından ilgilendiren çok önemli bir karar alınması üzerine "Araçlarda kamera zorunlu mu?" sorusu arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik gündem oldu.

ARAÇLARDA KAMERA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Yeni yönetmenliğe göre, araçlarda araç takip sistemi, iç ve dış kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Buna göre, 2025-2023 model araçlar; 1 Ocak 2026’dan sonraki ilk muayenede, 2022-2018 model araçlar; 1 Ocak 2027’den sonraki ilk muayenede, 2017 ve daha eski model araçlar: 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayenede, bu şartı yerine getirmek zorunda olacak.

Ayrıyeten, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen ve eski yönetmeliğe uygun kamera kayıt cihazı takılı araçlar için de bir geçiş süreci tanındı. Bu araçlarda yeni şartlar 31 Aralık 2027’den sonraki ilk muayeneye kadar aranmayacak.

NE ZAMANA KADAR ZORUNLU?

