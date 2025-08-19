Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Araç kamerası zorunlu mu? İşte yeni düzenlemenin detayları...

Araç kamerası zorunlu mu? İşte yeni düzenlemenin detayları...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Araç kamerası zorunlu mu? İşte yeni düzenlemenin detayları...
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamera ve takip sistemi zorunluluğuna yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Araç kamerası zorunlu mu? sorusu milyonlarca sürücünün en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

Milyonlarca ara. sahiplerini yakından ilgilendiren çok önemli bir karar alınması üzerine "Araçlarda kamera zorunlu mu?" sorusu arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik gündem oldu.

Araç kamerası zorunlu mu? İşte yeni düzenlemenin detayları... - 1. Resim

ARAÇLARDA KAMERA ZORUNLULUĞU VAR MI?

Yeni yönetmenliğe göre, araçlarda araç takip sistemi, iç ve dış kamera, görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu bulundurulması zorunlu hale getirildi.

Buna göre, 2025-2023 model araçlar; 1 Ocak 2026’dan sonraki ilk muayenede, 2022-2018 model araçlar; 1 Ocak 2027’den sonraki ilk muayenede, 2017 ve daha eski model araçlar: 1 Ocak 2028’den sonraki ilk muayenede, bu şartı yerine getirmek zorunda olacak.

Ayrıyeten, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen ve eski yönetmeliğe uygun kamera kayıt cihazı takılı araçlar için de bir geçiş süreci tanındı. Bu araçlarda yeni şartlar 31 Aralık 2027’den sonraki ilk muayeneye kadar aranmayacak.

Araç kamerası zorunlu mu? İşte yeni düzenlemenin detayları... - 2. Resim

NE ZAMANA KADAR ZORUNLU?

Bazı araçlarda kamera ve takip sistemi zorunlu oldu. 2025-2023 model araçlar için 1 Ocak 2026, 2022-2018 model araçlar için 1 Ocak 2027, 2017 ve daha eski model araçlar için ise 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayeneye kadar hâle getirilecek.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Erzurumlu Şefika nine sözleriyle duygulandırdı: Instagramım da yok, Tiktokum da!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Az önce deprem nerede oldu? 19 Ağustos Son Dakika depremler listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? 19 Ağustos Son Dakika depremler listesiYKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyor - HaberlerYKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2025 üniversite yerleştirme sonuçları bekleniyorNuray Sayarı'nın eşi Ahmet Destan kimdir? - HaberlerNuray Sayarı'nın eşi Ahmet Destan kimdir?Ebru Baki neden yok, ayrıldı mı? Program ekrana gelmedi - HaberlerEbru Baki neden yok, ayrıldı mı? Program ekrana gelmediSamsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları açıklandı - HaberlerSamsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Bilet fiyatları açıklandıİbrahim Yıldız öldü mü? Sağlık durumu araştırılıyor - Haberlerİbrahim Yıldız öldü mü? Sağlık durumu araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...