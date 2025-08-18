Türkiye’nin popüler içerik üreticilerinden Oğuzhan Dalgakıran, bilinen adıyla Jrokez, beklenmedik ölümüyle hayranları ve sevenlerini derinden sarstı. Peki, 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran neden öldü, cenazesi ne zaman?

JROKEZ OĞUZHAN DALGAKIRAN NEDEN ÖLDÜ?

Oğuzhan Dalgakıran, bilinen adıyla Jrokez, 17 Ağustos 2025’te İstanbul’daki evinin 12. kattaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, ilk olarak trafik kazası olarak sosyal medyaya yansısa da yüksekten düşme olduğunu doğruladı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman bölgesinde meydana gelen olayda Kick yayıncısı Oğuzhan Dalgakıran henüz belirlenemeyen bir nedenle balkondan atladı. Ünlü yayıncının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

OĞUZHAN DALGAKIRAN İNTİHAR MI ETTİ?

Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünün intihar olup olmadığına dair ailesinden bir açıklama gelmedi. Olayın yüksekten düşme sonucu gerçekleştiğini belirtildi.

Instagram'da son paylaşımı ise gündem oldu.

"Dostlar baya halsiz ve bitkin uyandım. Sanırım hem Fenerbahçe hem yoğun yayın serisi yordu beni.. Bugünlük izin istiyorum. Yarın iyi olursam İnşallah bugünün acısını çıkarırız. Kusura bakmayın yayını iptal ettiğim için. Görüşmek üzere."

OĞUZHAN DALGAKIRAN CENAZESİ NE ZAMAN?

Oğuzhan Dalgakıran’ın cenaze törenine ilişkin henüz resmi bir tarih açıklanmadı. Ailesinin, konuyla ilgili yakın zamanda bir duyuru yapması bekleniyor. Cenaze detayları, ailenin resmi açıklamasıyla netleştiğinde haberimizde yer alacak.

JROKEZ KİMDİR?

Oğuzhan Dalgakıran, Twitch ve Kick platformlarında “Jrokez” adıyla tanınıyordu. 24 Şubat 1999 Mersin doğumlu olan Dalgakıran, 2017’de Twitch’te yayıncılığa başlayarak kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Komik ve samimi yayınlarıyla bilinen Jrokez, özellikle “Twitch Erik Dalı” grubuyla ve yakın arkadaşı Kemal Can “Kendine Müzisyen” Parlak ile yaptığı yayınlarla popüler oldu.