Haberler > Gündem > Yayıncı "Jrokez" lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çekti

Yayıncı "Jrokez" lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yayıncı &quot;Jrokez&quot; lakaplı Oğuzhan Dalgakıran&#039;ın şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çekti
Kick, Yayıncı, Ankara, Ölüm, İntihar, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan "Jrokez" lakaplı 26 yaşındaki Oğuzhan Dalgakıran, Ankara’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Dalgakıran'ın, son yaklaşımında, "Baya halsiz ve bitkin uyandım, bugünlük izninizi istiyorum, görüşmek üzere..." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan 26 yaşındaki Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran'ın, Ankara’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 

Ünlü yayıncının, intihar ettiğinden şüpheleniliyor.

Yayıncı Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran öldü! Son paylaşımı dikkat çekti - 1. Resim

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede O.D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yayıncı Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran öldü! Son paylaşımı dikkat çekti - 2. Resim

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Dalgakıran, son yaklaşımında, "Baya halsiz ve bitkin uyandım, bugünlük izninizi istiyorum, görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

Yayıncı

"FENERBAHÇE MAÇINA GELECEĞİM, ŞANSIMI DA YANIMDA GETİRECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yayında, 20 Ağustos'ta oynanacak olan Fenerbahçe-Benfica Şampiyonlar Ligi Play Off maçı hakkında konuşan "Jrokez", "Fenerbahçe-Benfica maçında yengenle oradayız. Şansımı da yanımda getireceğim" ifadelerini kullanmıştı.

