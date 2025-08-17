Yayıncı "Jrokez" lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çekti

Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan 26 yaşındaki Oğuzhan "Jrokez" Dalgakıran'ın, Ankara’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Ünlü yayıncının, intihar ettiğinden şüpheleniliyor.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede O.D.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

SON PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

Dalgakıran, son yaklaşımında, "Baya halsiz ve bitkin uyandım, bugünlük izninizi istiyorum, görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINA GELECEĞİM, ŞANSIMI DA YANIMDA GETİRECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir yayında, 20 Ağustos'ta oynanacak olan Fenerbahçe-Benfica Şampiyonlar Ligi Play Off maçı hakkında konuşan "Jrokez", "Fenerbahçe-Benfica maçında yengenle oradayız. Şansımı da yanımda getireceğim" ifadelerini kullanmıştı.