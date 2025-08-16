Kick uygulamasını MrBeast mi satın aldı? Kick logosunda yer alıyor

Dijital yayın dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken Kick’in son hamlesi teknoloji ve sosyal medya gündemine damga vurdu.

YouTube’un en büyük içerik üreticilerinden MrBeast’in Kick uygulamasının simgesinde yer alması, platformun yeni stratejileri ve MrBeast’in rolü hakkında merak uyandırdı.

KICK UYGULAMASINI MR BEAST Mİ SATIN ALDI?

MrBeast’in (Jimmy Donaldson) Kick uygulamasını satın aldığına dair iddialar, sosyal medyada hızla yayılsa da resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

MrBeast’in Kick logosunda yer alması TeamWater kampanyası için 14 Ağustos’ta düzenlenen ve 12 milyon doların üzerinde bağış toplayan bir canlı yayın etkinliği nedeniyle gerçekleşti. MrBeast’in platformu satın alma ya da hisse sahibi olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

KİCK LOGOSUNDA NEDEN MR BEAST VAR?

Kick’in uygulama simgesini 14 Ağustos 2025’te MrBeast’in fotoğrafıyla güncellemesi, platformun TeamWater kampanyasını ve MrBeast’in ilk Kick yayınını tanıtmak için yaptığı stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.

MrBeast, Adin Ross ve xQc ile 14 Ağustos’ta gerçekleştirdiği yayınla TeamWater için 5 milyon dolar toplama hedefiyle Kick’e katıldı. Bu bağış yayını, platformun, en yüksek izleyici rekorunu kıran yayınlardan biri oldu.