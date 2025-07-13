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MrBeast’in 100 milyon dolarlık stüdyosu! YouTube'un 1 numarasına Türk ziyareti

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Yaşam Haberleri

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, 413 milyon abonesiyle dünyanın en çok takip edilen içerik üreticisi olan MrBeast (Jimmy Donaldson)’ın, 100 milyon dolardan fazla değere sahip dev stüdyo kompleksini ziyaret etti.

YouTube’da 12 milyona yakın abonesi bulunan Orkun Işıtmak, dijital dünyanın en büyük ismi MrBeast ile Amerika’da bir araya geldi. Işıtmak, 100 milyon dolar değerindeki dev prodüksiyon stüdyosunu Türk izleyiciler için adım adım görüntüledi.

Gerçek adı Jimmy Donaldson olan ve 1998 doğumlu MrBeast, milyonlarca dolarlık ödüller dağıttığı yarışmalar ve sosyal yardım projeleriyle tüm dünyada tanınıyor. 413 milyon aboneyle bireysel bazda YouTube’un en büyük kanalı olan fenomen, içerikleri sayesinde “dijital çağın Robin Hood’u” olarak anılıyor.

MrBeast’in 100 milyon dolarlık stüdyosu! YouTube'un 1 numarasına Türk ziyareti - 1. Resim

Orkun Işıtmak, Kuzey Carolina’daki stüdyoda setleri gezip ekiple sohbet ederken, içeriklerin nasıl hazırlandığına dair çarpıcı detayları da paylaştı. Prodüksiyon kalitesiyle televizyon stüdyolarını aratmayan yapı, YouTube içerikçiliğinde gelinen noktayı gözler önüne serdi.

Orkun Işıtmak, Mr. Beast'in YouTube plaketlerinin sergilendiği bölümde bir ürünü düşürdü.
Orkun Işıtmak, Mr. Beast'in YouTube plaketlerinin sergilendiği bölümde bir ürünü düşürdü.

Videoda, Mr. Beast'in devasa stüdyosuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

  • Dev stüdyoda fiziksel olarak 329 çalışan bulunuyor, ayrıca 40-50 uluslararası uzaktan çalışan ve Mr. Beast'in oyun kanalı için de 100-150 kişi çalışıyor.
Mr. Beast'in kırdığı dünya rekorları da ofisin bir bölümünde sergileniyor
Mr. Beast'in kırdığı dünya rekorları da ofisin bir bölümünde sergileniyor
  • Beast'in kampüsünde 9 ayda inşa edilen, Kuzey Amerika'nın en büyük ses stüdyosu bulunuyor.

 

Sinan Deriş, 1,5 yıldır Mr. Beast'in Pazarlama Direktörü (Head of Marketing) olarak çalışıyor.
Sinan Deriş, 1,5 yıldır Mr. Beast'in Pazarlama Direktörü (Head of Marketing) olarak çalışıyor.

MrBeast’in global pazarlama stratejisinin arkasındaki isimlerden biri ise Türk: 1,5 yıldır Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Sinan Deriş, global çapta yürütülen kampanyaların ve marka iş birliklerinin yönetimini sağlıyor

  • Her videoda 300'den fazla, hatta 350'ye yakın kamera kullanılıyor.

MrBeast’in 100 milyon dolarlık stüdyosu! YouTube'un 1 numarasına Türk ziyareti - 5. Resim

  • Bir videonun kurgulanması iki hafta sürebiliyor ve kurgu ekibinde 30 ila 40 kişi çalışıyor. 

MrBeast’in 100 milyon dolarlık stüdyosu! YouTube'un 1 numarasına Türk ziyareti - 6. Resim

  • Mr. Beast'in stüdyosunda 510.000 dolar değerinde 1700 adet GoPro'nun bulunuyor.

MrBeast’in 100 milyon dolarlık stüdyosu! YouTube'un 1 numarasına Türk ziyareti - 7. Resim

  • Stüdyoda 10 petabayt veri depolama alanı bulunuyor. Sunucu odası, internet switch'leri ve modemlerin bulunduğu bu odanın maliyeti 10 milyon dolar olarak belirtiliyor.

MrBeast’in 100 milyon dolarlık stüdyosu! YouTube'un 1 numarasına Türk ziyareti - 8. Resim

  • Bu stüdyoya uçak, traktör, tank gibi büyük araçlar girebiliyor ve içinde yangın çıktığında otomatik olarak sönebiliyor. Bu yeni stüdyonun içerinde içerikler için büyük patlamaların gerçekleştirilebileceği de belirtiliyor.

MrBeast’in 100 milyon dolarlık stüdyosu! YouTube'un 1 numarasına Türk ziyareti - 9. Resim

  • Yakında yayınlanacak olan "100 gün bir polis ve bir mahkumun hapishanede kaldığı" video için kurulan hapishane setinin inşaat ve prodüksiyon maliyeti 3,5 milyon dolar olarak açıklandı.
Mr. Beast'in en büyük prodüksiyonlu videoları burada çekiliyor.
Mr. Beast'in en büyük prodüksiyonlu videoları burada çekiliyor.
  • "45 kilogram ver, 250.000 dolar kazan!" videosunun çekildiği tesisin ise 4 milyon dolar maliyeti olduğu belirtiliyor.

MrBeast’in 100 milyon dolarlık stüdyosu! YouTube'un 1 numarasına Türk ziyareti - 11. Resim

  • Mr. Beast'in videolarında sıkça kullanılan basketbol sahaları, her video için ayrı ayrı yapılabiliyor ve 250.000 ila 500.000 dolar arasında bir maliyetle inşa edilip sonra yıkılıyor.

MrBeast’in 100 milyon dolarlık stüdyosu! YouTube'un 1 numarasına Türk ziyareti - 12. Resim

  • Mr. Beast videolarında kullanılan paraların büyük çoğunluğunun sahte olduğu belirtiliyor. Güvenlik gerekçesiyle ve paraların helikopterlerden atılması, yakılması, boğulması gibi eylemler nedeniyle yılda yaklaşık 3 milyon dolar değerinde sahte para kullanılıyor.

MrBeast’in 100 milyon dolarlık stüdyosu! YouTube'un 1 numarasına Türk ziyareti - 13. Resim

  • Kampüste spor salonu bulunuyor ve çalışanlar 7/24 antrenman yapabiliyor, hatta akşamları basketbol oynayabiliyorlar
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