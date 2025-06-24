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MrBeast videosunda yer alan Koç Tyler Wall neden öldü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MrBeast videosunda yer alan Koç Tyler Wall neden öldü?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YouTube fenomeni MrBeast’in 21 Haziran 2025’te yayınladığı “100 Kilo Ver, 250.000 Dolar Kazan!” videosunda yer alan fitness koçu Tyler Wall'un ani ölümü konuşuluyor. MrBeast videosunda yer alan Koç Tyler Wall neden öldü sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.

Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast’in 21 Haziran 2025’te yayınladığı “100 Kilo Ver, 250.000 Dolar Kazan!” başlıklı videosu, kilo verme hikayesinin dışında aynı zamanda trajik bir kaybı da gündeme taşıdı. Videoda yarışmacı Majd Khader’e rehberlik eden 38 yaşındaki fitness koçu Tyler Wall’un çekimler devam ederken gerçekleşen ani ölümü sosyal medya kullanıcılarının gündemine yerleşti. MrBeast videosunda yer alan Koç Tyler Wall neden öldü merak edildi.

KOÇ TYLER WALL NEDEN ÖLDÜ?

Tyler Wall’un ölümü, resmi belgelerde “kaza” olarak kayıtlara geçti. Kazaya dair detaylar ise kamuoyuyla paylaşılmadı.  Ailesinin Wall’un mahremiyetine saygı duyulmasını talep ederek ölüm nedenine dair daha fazla bilgi vermemeyi tercih ettiği ifade edildi. Sosyal medyada ölümüyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılsa da hiçbiri resmi kaynaklar tarafından doğrulanmadı.

MrBeast videosunda yer alan Koç Tyler Wall neden öldü? - 1. Resim

MRBEAST VİDEOSUNDA YER ALAN KOÇ TYLER WALL ÖLDÜ MÜ?

MrBeast’in 21 Haziran'da yayınladığı “100 Kilo Ver, 250.000 Dolar Kazan!” videosu, YouTube’da kısa sürede 100 milyondan fazla izlenerek trendler listesinde zirveye yerleşti. Videoda, yarışmacı Majd Khader’in kilo verme yolculuğuna rehberlik eden Tyler Wall'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Çekimlerin devam ettiği 85. gününde Wall’un öldüğü öğrenildi.  MrBeast ekibi, videonun açıklama kısmında, “Koç Tyler Wall’un beklenmedik vefatını büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Tyler, olağanüstü bir kişiydi ve nezaketi, samimi ruhuyla tanıyan herkese dokundu” sözleriyle ifade etti.

MrBeast videosunda yer alan Koç Tyler Wall neden öldü? - 2. Resim

TYLER WALL KİMDİR?

Tyler James Wall, 18 Aralık 1986'da doğdu. 18 Şubat 2025’te kendi evinde ölü bulunduğu ve hayatını kaybettiği kaydedildi. Southington Lisesi’nden mezun olan Wall, 2009’da Connecticut Üniversitesi’nden Sanat Lisansı derecesi aldı. Fitness koçu ve kişisel antrenör olarak tanınıyordu. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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