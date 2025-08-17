'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında?

Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan Oğuzhan Dalgakıran, bilinen adıyla "Jrokez", genç yaşta hayatını kaybetti. 26 yaşındaki yayıncının vefatı, sosyal medyada ve takipçileri arasında büyük üzüntüye yol açtı.

JROKEZ OĞUZHAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Gerçek adı Oğuzhan Dalgakıran olan Jrokez, özellikle Kick platformunda gerçekleştirdiği yayınlarla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Eğlenceli yayın tarzı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Dalgakıran, oyun ve sohbet içerikleriyle biliniyordu.

Oğuzhan Dalgakıran

OĞUZHAN DALGAKIRAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Ankara'da hayatını kaybeden genç yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 26 yaşındaydı. Henüz çok genç yaşta hayatını kaybetmesi, sevenlerini ve yayın dünyasını derinden etkiledi. Ölümünün ardından sosyal medyada birçok takipçisi ve yayıncı dostu taziye mesajları paylaştı.

TAKİPÇİLERİ YASA BOĞULDU

Jrokez’in ani vefatı, hem yayıncı camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, kısa sürede binlerce paylaşım yaparak üzüntülerini dile getirdi.

JROKEZ NEDEN ÖLDÜ?

Genç yayıncının ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan sevenleri, onu yayınlarıyla hatırlayacaklarını belirtti.