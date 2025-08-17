Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında?

'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Jrokez&#039; lakaplı Oğuzhan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında?
Kick, Sosyal Medya, Oyun, E-spor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Jrokez" lakabıyla Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan Oğuzhan Dalgakıran, 26 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen bu vefat, hem yayıncı camiasında hem de sosyal medyada büyük üzüntüye neden oldu. "Jrokez" lakabıyla bilinen Oğuzhan Dalgakıran, Kick yayınlarında oyun ve sohbet içerikleriyle dikkat çekiyordu. Takipçileri, Jrokez'in ani ölümü sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yaparak Oğuzhan Dalgakıran için taziye mesajları yayımladı.

Kick platformunda yaptığı yayınlarla tanınan Oğuzhan Dalgakıran, bilinen adıyla "Jrokez", genç yaşta hayatını kaybetti. 26 yaşındaki yayıncının vefatı, sosyal medyada ve takipçileri arasında büyük üzüntüye yol açtı.

JROKEZ OĞUZHAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Gerçek adı Oğuzhan Dalgakıran olan Jrokez, özellikle Kick platformunda gerçekleştirdiği yayınlarla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. Eğlenceli yayın tarzı ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Dalgakıran, oyun ve sohbet içerikleriyle biliniyordu.

Oğuzhan Dalgakıran
Oğuzhan Dalgakıran

OĞUZHAN DALGAKIRAN KAÇ YAŞINDAYDI?

Ankara'da hayatını kaybeden genç yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 26 yaşındaydı. Henüz çok genç yaşta hayatını kaybetmesi, sevenlerini ve yayın dünyasını derinden etkiledi. Ölümünün ardından sosyal medyada birçok takipçisi ve yayıncı dostu taziye mesajları paylaştı.

TAKİPÇİLERİ YASA BOĞULDU

Jrokez’in ani vefatı, hem yayıncı camiasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Takipçileri, kısa sürede binlerce paylaşım yaparak üzüntülerini dile getirdi.

'Jrokez' lakaplı Oğuzhan Dalgakıran kimdir, kaç yaşında? - 2. Resim

JROKEZ NEDEN ÖLDÜ?

Genç yayıncının ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan sevenleri, onu yayınlarıyla hatırlayacaklarını belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yayıncı "Jrokez" lakaplı Oğuzhan Dalgakıran'ın şüpheli ölümü! Son paylaşımı dikkat çektiRusya'da fabrika patlaması! Ölü sayısı 14'e çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orman yangınları son durum: Nerede yangın var, yangınlar söndü mü? - HaberlerOrman yangınları son durum: Nerede yangın var, yangınlar söndü mü?Beşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11: Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat? - HaberlerBeşiktaş-Eyüpspor maç kadrosu ilk 11: Beşiktaş maçında kimler eksik, kimler sakat?Mücahit Birinci kimdir, kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci'nin hayatı ve kariyeri - HaberlerMücahit Birinci kimdir, kaç yaşında, nereli? Mücahit Birinci'nin hayatı ve kariyeriCelta Vigo - Getafe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11'ler belli oldu - HaberlerCelta Vigo - Getafe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11'ler belli olduİbrahim Yıldız kimdir, sağlık durumu ne? Duy Beni dizisinin Dağhan'ı ağacın atlında kaldı - Haberlerİbrahim Yıldız kimdir, sağlık durumu ne? Duy Beni dizisinin Dağhan'ı ağacın atlında kaldıJessica balina olayı gerçek mi, Jessica Radcliffe yaşıyor mu? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler! - HaberlerJessica balina olayı gerçek mi, Jessica Radcliffe yaşıyor mu? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler!
Sonraki Haber Yükleniyor...