Az önce deprem nerede oldu? 19 Ağustos Son Dakika depremler listesi

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri tarafından anbean güncelleniyor. Türkiye’de yaşanan irili ufaklı tüm sarsıntılar anlık olarak listede paylaşılıyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar kaygılanmaya devam ediyor. Artçı sarsıntılar sürerken ‘’Az önce deprem nerede oldu?’’ sorularına cevap aranıyor. İşte, 19 Ağustos son dakika depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremler art arda yaşanmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.2 büyüklüğündeki deprem saat 11.26'da gerçekleşti. Derinliği ise 6.72 kilometre olarak kaydedildi.

19 AĞUSTOS SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ