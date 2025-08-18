Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Grev yarın var mı? 19 Ağustos memurların çalışma durumu

Grev yarın var mı? 19 Ağustos memurların çalışma durumu

Grev yarın var mı? 19 Ağustos memurların çalışma durumu
Kamu çalışanlarının 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümetin zam tekliflerini yetersiz bulması nedeniyle Türkiye genelinde memurlar iş bırakma eylemine gitti. 18 Ağustos Pazartesi günü alınan grev kararı yarın devam edecek mi, 'Grev yarın var mı' merak edildi. İşte, 19 Ağustos memurların çalışma durumu...

8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca, memur sendikaları 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü için iş bırakma kararı aldı. 

Özellikle İZBAN seferlerinin tamamının iptal edilmesi kamu hizmetlerinde aksamalara yol açtı. Vatandaşlar "Grev yarın var mı? 19 Ağustos memurların çalışma durumu"nu merak ediyor.

GREV YARIN VAR MI?

18 Ağustos 2025 Pazartesi günü Türkiye genelinde memurlar bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Memur-Sen, Kamu-Sen, KESK, Birleşik Kamu-İş ve diğer konfederasyonlar, hükümetin sunduğu zam tekliflerini yetersiz buldukları için bu kararı aldı. Grevin 19 Ağustos Salı günü devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle yarın kamu hizmetlerinde normal işleyişin devam edeceği öngörülüyor.

19 AĞUSTOS MEMURLARIN ÇALIŞMA DURUMU

19 Ağustos 2025 Salı günü memurların çalışma durumu, 18 Ağustos’taki iş bırakma eyleminin sonuçlarına ve toplu sözleşme görüşmelerine bağlı. Şimdilik 19 Ağustos için yeni bir grev kararı açıklanmadı ancak sendikalar 19 Ağustos’taki toplantıyı kritik görüyor. Bu toplantıda anlaşmaya varılmazsa süreç Hakem Kurulu'na taşınacak. 

MEMURLAR 18 AĞUSTOS'TA NEDEN GREV YAPIYOR?

Memurlar, 8. Dönem Toplu Sözleşme’de hükümetin sunduğu, 026'nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için ise yine yüzde 4 zam önerisini yetersiz bulduğu için greve çıkıyor.

