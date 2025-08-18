İzban neden çalışmıyor? 18 Ağustos 2025 iptal olan tren seferleri araştırılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) çalışanları bugün greve gidiyor. Memurların iş bırakma kararı sonrası sabah saatlerinde TCDD'nin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada iptal olan tren seferleri ve sebebi yer aldı. Peki 18 Ağustos 2025 iptal olan tren seferleri neler? İzban neden çalışmıyor? Memurlar neden iş bırakıyor, eylemler kaç gün sürecek? Son gelişmeleri siz değerli okurlarımız için bu haberde derledik.

Memurlar, hükümetin sunduğu zam teklifini yetersiz buldu. Anlaşma sağlanamayınca bir günlük iş bırakma kararı verildi. Birçok sektörde işler bugün aksayacak. Onlardan biri de tren seferleri oldu. Yola çıkacakların mağdur olmaması adına TCDD resmi sosyal medya hesabından bir duyuruda bulundu. Peki tren seferleri iptal mi oldu, hangi seferler yapılmayacak? Merak edilen bu soruların cevabını belli oldu.

TCDD'den yapılan açıklamada "Sayın Yolcularımız, Ülke genelinde kamu memurlarınca gerçekleştirilen bir günlük iş bırakma eylemi dolayısıyla 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) günü;

▪️Denizli-Basmane (04.25)

▪️ Ödemiş-Basmane (05.05)

▪️ Alaşehir-Basmane (05.40)

▪️ Denizli-Basmane (05.35)

▪️ Tire-Basmane (06.25)

▪️ Uşak-Basmane (06.20)

▪️ Denizli-Söke (06.30)

▪️ Söke-Denizli (06.30)

▪️ Basmane-Ödemiş (06.35)

▪️ Ödemiş-Basmane (07.15)

▪️ Alaşehir-Basmane (07.20)

▪️Tire-Basmane (08.00)

▪️ Ban dırma-Basmane (08.00)

▪️ Basmane-Eskişehir (06.55)

▪️ Basmane-Denizli (07.00)

▪️ Basmane-Uşak (07.30) trenleri ile

▪️ Gökçebey-Zonguldak (05.40)

▪️ Gökçebey-Zonguldak (06.30)

▪️ Karabük-Zonguldak (07.10)

▪️ Zonguldak-Karabük (07.30) trenleri işletilmeyecektir.

Yolculuğunuzu, yukardaki bilgilendirmeyi dikkate alarak planlamanızı rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

İZBAN NEDEN ÇALIŞMIYOR?

İş bırakma eylemine İZBAN da katılıyor. Gün boyu bütün seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

MEMURLAR NEDEN İŞ BIRAKIYOR?

Hükümetin 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine sunduğu zam önerisi, memur konfederasyonları tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Teklifte 2026 için ilk altı ayda %10, ikinci altı ayda %6, 2027 için ise her iki altı ayda %4 zam öngörülüyordu. Ayrıca ikinci toplantıda taban aylığa 1.000 TL’lik artış önerisi de konfederasyonlarca kabul görmedi. Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı.