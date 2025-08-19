İbrahim Yıldız öldü mü? Sağlık durumu araştırılıyor

Duy Beni dizisiyle ismini geniş kitlelere duyuran İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi. Durumu ağır olan Yıldız hastaneye kaldırıldı.

Komaya girdiği öğrenilen genç oyuncunun sağlık durumu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Özellikle "İbrahim Yıldız öldü mü?" sorusu sık sık araştırılmaya başlandı.

İBRAHİM YILDIZ ÖLDÜ MÜ?

Oyuncu İbrahim Yıldız ölmemiştir. Şu an için sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Doktorları henüz İbrahim Yıldız hakkında resmi bir açıklamda bulunmadı.

Olayda ağır yaralandığı belirlenen İbrahim Yıldız'ın kısa süre içinde sağlık durumu hakkında bilgi verilmesi bekleniyor.

İBRAHİM YILDIZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

İbrahim Yıldız 2020 yılında Duy Beni dizisiyle tanınırlığını arttırmıştır. Oyuncu İbrahim Yıldız'ın oynadığı diziler şu şekilde sıralanmıştır;

Tek Yürek (Osman, TV Dizisi 2019)

Tombala (Mahalleli Genç, TV Dizisi 2019)

Kuzey Yıldızı (TV Dizisi 2020)

Duy Beni (Dağhan, TV Dizisi 2022)

Bir Zamanlar Kıbrıs (Çoban Sefer, TV Dizisi 2021)

İBRAHİM YILDIZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kartal'da şiddetli rüzgar sebebiyle üzerine ağaç devrilen tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız ağır yaralandı. Oyuncu, ambulansla kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olay 15 Ağustos günü saat 14.45 sularında Orta Mahalle Nur Sokak’ta yaşandı. Yola sürüklenen plastik tabureyi yakalamak için hamle yapan tiyatro ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, şiddetli rüzgar nedeniyle gövdesinden koparak yola devrilen ağacın altında kaldı.

Çevredekiler tarafından ağacın altından çıkarılan İbrahim Yıldız'ın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerinde ağır yaralandığı saptandı.