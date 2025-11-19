Samsun'un Canik ilçesinde açılan yeni bağlantı yoluyla Canik, Asarcık, Tekkeköy ve Kavak ilçeleri arasındaki mesafe; 1,5 saatten 30 dakikaya düşürüldü.

Samsun Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Yeşilpınar Mahallesi’nde açtıkları yeni bağlantı yoluyla Canik, Asarcık, Tekkeköy ve Kavak ilçeleri arası yaklaşık 1 saat 30 dakika süren transit geçişleri 30 dakikaya düşürdüklerini ifade etti.

1,5 SAATLİK MESAFE YARIM SAATE DÜŞTÜ

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni yatırımlarla ulaşım atağını sürdürdüklerini söyledi. Yeni yollar açarak ilçenin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik ilçesi Yeşilpınar Mahallesi ile Tekkeköy ilçesinin Çayırçökek Mahallesi Tombullar Mevki arasında açtıkları yeni yolla Canik, Asarcık, Tekkeköy ve Kavak ilçeleri arasında alternatif güzergâhlarla yaklaşık 1 saat 30 dakika süren transit geçiş mesafesini, 30 dakikaya düşürdüklerini söyledi. Canik'te ulaşım hamlelerine yenilerini eklemeyi sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imize yeni yollar kazandırıyor, ulaşım seferberliğimize güçlü bir şekilde devam ediyoruz" dedi.

Yeni proje resmen hayata geçirildi! 1,5 saatlik yol 30 dakikaya düştü

"ÜSTYAPI VE ÇEVRE ÇALIŞMALARI KISA SÜREDE TAMAMLANACAK"

Vatandaşların ilçeler arası 1 saat 30 dakikayı bulan transit geçişlerini 30 dakikaya düşürdüklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde ulaşım atağımızı sürdürüyoruz. Ulaşım ağımızı yeni yollarla güçlendiriyor, vatandaşlarımızın ulaşım mesafelerini kısaltıyoruz. Yeşilpınar Mahallemizde açtığımız yeni yolla vatandaşlarımızın ilçeler arası geçişlerini daha kolay bir hale getirdik. Diğer alternatif güzergâhlardan ilçeler arası ana bağlantı yoluna yaklaşık 1 saat 30 dakikada ulaşan vatandaşlarımızın, Yeşilpınar Mahallemize kazandırdığımız yeni yolla bu mesafeyi gidiş ve geliş sürecini yaklaşık 30 dakikaya kadar düşürdük. Alternatif güzergâhlar üzerinden yaklaşık 1 saat 30 dakika süren Canik, Asarcık, Tekkeköy ve Kavak ilçeleri bağlantı yoluna transit geçişleri, Yeşilpınar Mahallemizde açtığımız yeni yolla daha kolay bir hale getirdik. Yeşilpınar Mahallesi’nde açtığımız ve vatandaşların ulaşımlarını kolay hale getirdiğimiz yeni yolun genişliği yaklaşık 10 metre. Yolun üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını da kısa süre içerisinde tamamlayacağız" diye konuştu.

Yeni proje resmen hayata geçirildi! 1,5 saatlik yol 30 dakikaya düştü

Başkan İbrahim Sandıkçı, sözlerinin devamında ilçeye güvenli ve konforlu yollar kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı. Bölge sakinleri, Yeşilpınar Mahallesi'ne açılan yeni yolla ulaşımın daha kolay bir hale geldiğini ifade ederek, ilçede sürdürdüğü ulaşım seferberliğinden ve insan odaklı çalışmalarından dolayı Başkan Sandıkçı'ya teşekkür etti.

Yeni proje resmen hayata geçirildi! 1,5 saatlik yol 30 dakikaya düştü

GÖZDE NUR BAYAR

Haberle İlgili Daha Fazlası