Her sene 19 Kasım'da kutlanan Dünya Erkekler Günü, 2025'te de milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle sosyal meydada "Erkekler günü bugün mü?" gündem oldu. İşte, 19 Kasım Dünya Erkekler Günü mesajları ve sözleri 2025...

Her sene 19 Kasım'da kutlanan Dünya Erkekler Günü, bu yıl sa sosyal medyada ve arama motorlarında en çok araştırılan konular arasına girdi. "Erkekler günü bugün mü?" sorusu gündemi meşgul ederken, sevdiklerine anlamlı bir not paylaşmak isteyenler için güzel sözler araştırılıyor.

Erkekler günü bugün mü? 19 Kasım Dünya Erkekler Günü mesajları ve sözleri 2025!

ERKEKLER GÜNÜ BUGÜN MÜ?

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day), her yıl 19 Kasım'da kutlanır. Bu kapsamda Erkekler Günü bugündür.

Uluslararası Erkekler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen uluslararası bir gün olarak kabul edilir. Dünya Erkekler Günü İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde ortaya atılmıştır.

HANGİ ÜLKELER DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ’NÜ KUTLAR?

2016 yılı itibarıyla resmi olarak kabul edilen Dünya Erkekler Günü’nü şu ülkeler kutlar:

Amerika Birleşik Devletleri

Antigua ve Barbuda

Avustralya

Avusturya

Bosna Hersek

Botsvana, Burundi

Çin

Danimarka

Fransa

Gana

Güney Afrika

Grenada

Hırvatistan

Hindistan

İrlanda

İtalya

Jamaika

Kanada

Cayman Adaları

Küba

Man Adası

Macaristan

Malta

Nijerya

Norveç

Pakistan

Romanya

Saint Kitts ve Nevis

Saint Lucia

Singapur

Şeyseller

Tanzanya

Trinidad-Tobago

Ukrayna,

İngiltere

Zimbabve

DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2025

"Hayata kattığınız güç, sevgi ve kararlılık için teşekkür ederiz. Bugün sizin gününüz, Dünya Erkekler Gününüz kutlu olsun!"

"Sadece fiziksel değil, aynı zamanda duygusal gücünüzü sevgiyle birleştiren tüm erkeklerin günü kutlu olsun."

"Cesaretin, sorumluluğun ve fedakarlığın simgesi olan tüm babaların, eşlerin, kardeşlerin ve dostların Dünya Erkekler Günü kutlu olsun."

"Güçlü bir omuz, sevgi dolu bir yürek... Her zaman yanımızda olan tüm erkeklere teşekkürler. İyi ki varsınız!"

"Başarılı bir adam olmaya çalışmayın, daha çok değerli bir adam olmaya çalışın." – Albert Einstein

"Gerçek erkeklik; sevgi, sadakat ve empati ile dünyaya katkı sağlamaktır. Bu özel gününüz kutlu olsun!"

“Güçlü oldukları kadar kırılgan yanlarıyla da değerli olan tüm erkeklere… İyi ki varsınız.”

“Aileye, işe, hayata verdikleri emekle görünmez kahraman olan tüm erkeklere teşekkürler.”

“Erkeklerin de konuşmaya, duygularını paylaşmaya hakkı var. Sessiz güç değil, gerçek güç budur.”

“İyi bir baba, iyi bir dost, iyi bir eş olmak için çabalayan tüm erkeklerin günü kutlu olsun.”

“Topluma katkısıyla çevresine ışık olan tüm erkeklere selam olsun. Mutlu Dünya Erkekler Günü!”

SEVCAN GİRGİN

