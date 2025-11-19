Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un Çek futbolcusu Vaclav Jurecka maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Taraftarların maça ilgi göstermesini isteyerek, "Güzel bir atmosfer yapalım ve bu maçı birlikte kazanalım." dedi.

Çaykur Rizespor'un Çek futbolcusu Vaclav Jurecka maç öncesi değerlendirmelerde bulundu. Jurecka, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına, sezona iyi başlamalarına rağmen kötü performans sergiledikleri dönemler yaşadıklarını söyledi.

"HALA ALIŞAMADIM"

Süper Lig'e halen alışmaya çalıştığını dile getiren Jurecka, "Geldiğim ülkede futbol şartları daha farklı şekildeydi. Tabii ki ilk senemde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Sizin de bildiğiniz üzere bir sakatlık yaşadım. Bundan dolayı yüzde 100'ümü tam olarak sahaya yansıtamadım." ifadelerini kullandı.



Jurecka, bu sezonun kendisi için daha farklı olduğunu vurgulayarak, "Çünkü saha içerisinde, oyun alanlarında daha fazla boşluk bulabiliyorum. Artık iyi maçlar çıkardığımı düşünüyorum. Tabii ki daha fazla gol atabilirim, buna inanıyorum. Bu sezon daha iyiye giderek, takımıma hem asist hem de gollerle birlikte yardımcı olup başarılı olmak istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"PUANLAR ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"



Milli maçların ardından ilk maçı Fenerbahçe ile yapacaklarını hatırlatan Jurecka, şöyle devam etti: "Bizim de milli aradan dönüşteki ilk maçımız evimizde Fenerbahçe'ye karşı olacak. Trabzonspor'a karşı burada gerçekten çok iyi bir performans sergiledik. Performans anlamında onlara kesinlikle üstünlük kurduğumuzu söylemek istiyorum. Fakat skor olarak neredeyse maçı kazanabilirdik ama bu gerçekleşmedi. Bu hafta sonu aynı performansı sergilersek ve yüzde 100 odaklanırsak bu maçtan puanlar alacağımıza inanıyorum." sözleriyle dikkat çekti.

Jurecka, maçlarda kimin gol attığının bir önemi olmadığına işaret ederek, "Önemli olan takım olarak kazanmamız. Aynısı Ali Sowe için de geçerli. Gol atabileceğimiz birçok fırsat elimize geçti. Fakat bunu başaramadık. Çalışmaya devam edip bunları kendi lehimize çevirmek isteyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GÜZEL BİR ATMOSFER OLSUN"



Taraftarın desteğini her maçta sahada hissetmek istediklerini ifade eden Vaclav Jurecka, "Bizler elimizden gelen her şeyi onların mutluluğu için yapıyoruz. Başarı sağlayıp, başarıyı elde edip, onları mutlu etmek istiyoruz. Buradan benim mesajım, bu maç için kalabalık bir ortam oluşturalım, güzel bir atmosfer yapalım ve bu maçı birlikte kazanalım." şeklinde konuştu.

