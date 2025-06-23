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Gupse Özay ile Barış Arduç boşanıyor mu? Önce Babalar Günü'ne katılmadı, ardından galada da yoktu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gupse Özay ile Barış Arduç boşanıyor mu? Önce Babalar Günü&#039;ne katılmadı, ardından galada da yoktu
Gupse Özay, Barış Arduç, Boşanma, Hande Erçel, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç'un paylaştığı "Aşkı Hatırla" dizisi yayınlandığı her bölümle gündeme gelmeye devam ediyor. İkilinin sahneleri çok konuşulurken Gubse Özay'ın galaya katılmaması Barış Arduç ile boşanacağı yönünde iddiaların ortaya atılmasına sebep oldu. Peki, bu iddialar ne kadar doğru? İşte tüm ayrıntılar...

Oyuncu ve senarist Gubse Özay ve eşi Barış Arduç arasında sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Eşinin Babalar Günü'nü kutlamayan Özay ve eşi Barış Arduç arasında birtakım sorunlar yaşadığı konuşulmaya başlandı.

Gubse Özay, Arduç'un Hande Erçel ile başrolü paylaştığı Aşkı Hatırla dizisinin galasına da katılmaması bu iddiaları güçlendirdi. Ayrıca Galada başrol oyuncularının aralarındaki soğukluk da hissedilir derecedeydi. Peki, Gupse Özay ile Barış Arduç boşanıyor mu? İşte sorunun cevabı...

Gupse Özay ile Barış Arduç boşanıyor mu? Önce Babalar Günü'ne katılmadı, ardından galada da yoktu - 1. Resim

GUPSE ÖZAY İLE BARIŞ ARDUÇ BOŞANIYOR MU?

Dönemin ses getiren popüler oyuncuları Barış Arduç ile Hande Erçel ‘Rüzgâra Bırak’ filmi ile çok konuşulmuştu. Dikkatleri üzerine çeken bu ortaklık dizi ve film yapımcılarını da harekete geçirdi.

İkili bir dijital platform da ‘Aşkı Hatırla’ dizisi ile yeniden izleyicilerin karşısına çıktı. Merakla beklenen dizi 18 Haziran’da izleyicisi ile bir araya geldi.

Gupse Özay ile Barış Arduç boşanıyor mu? Önce Babalar Günü'ne katılmadı, ardından galada da yoktu - 2. Resim

İzleyici ile bir araya gelen dizinin galasının yapıldığı akşamda başrol oyuncularının birbirine olan mesafeli duruşu gözlerden kaçmadı.  Hande Erçel’in ve Barış Arduç’un birbirlerine karşı tavırları dikkat çekti. 

Öte yandan Gupse Özay’ın Babalar Günü’nde eşi Barış Arduç’a güzel sözler kullanarak paylaşımlar yaparken bu sene yapmaması ayrılma iddialarını su yüzüne çıkarttı. Ayrıca oyuncu Gupse Özay’ın galaya katılmaması da dikkatlerden kaçmadı. Ancak çiftten konuya ilişkin herhangi bir açıklama geldi. Gupse Özay’ı seven takipçileri merakla bu iddiaların doğruluğunu merak ederken gözler Barış Arduç ve Gubse Özay'a çevrildi.

Gupse Özay ile Barış Arduç boşanıyor mu? Önce Babalar Günü'ne katılmadı, ardından galada da yoktu - 3. Resim

GUBSE ÖZAY BARIŞ ARDUÇ NE ZAMAN EVLENDİ?

2014 yılında Deliha adlı filmde tanışıp 6 yıl boyunca konuşan Barış Arduç ile 29 Temmuz 2020 tarihinde İzmir'in Çeşme ilçesinde evlendi.

Gubse Özay ve Barış Arduç çiftinin 9 Eylül 2022 tarihinde "Jan Asya" adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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