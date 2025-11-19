Kaydet

Batman-Siirt çevre yolunda seyreden bir kamyonetin arkasına bağlı halde bulunan bir atın yolda metrelerce sürüklenmesi, seyir halindeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin arka kapısının açılması sonucu yola düşen talihsiz atın sürüklenmeye başladığı görülüyor. Görüntülerin hızla yayılması üzerine Batman Valiliği harekete geçtiğini açıkladı. Valilik, kolluk kuvvetleri ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kamyonet sürücüsü hakkında adli ve idari işlemler başlattığını ve gerekli cezaların uygulandığını bildirdi. Atın yolda sürüklenmesine neden olan bu vicdansızlık, sosyal medyada büyük tepki çekti.

ERKUT ÇALİKOGLU

