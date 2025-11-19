Erdek açıklarında teknesi batan ve cansız bedeni bulunan Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı. Yukay'ın teknesinin, kuru yük gemisine tam seyir hızıyla, baş tarafından ve doğrudan çarptığı belirtildi. Raporda, açık denizde böyle bir kazaya denizcilik literatüründe "neredeyse hiç rastlanmadığı" vurgulandı.

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos günü saat 15.10'da ‘Graywolf' adlı teknesiyle denize açılan iş adamı Halit Yukay (43), kaybolduktan günler sonra Balıkesir'in Erdek ilçesinin 7 mil açığında, 68 metre derinlikte cansız halde bulunmuştu.

TAM SEYİR HIZIYLA ÇARPMIŞ

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, Yukay'ın kullandığı sürat teknesinin, ‘Arel-7' isimli kuru yük gemisine tam seyir hızıyla, baş tarafından ve doğrudan çarptığı belirtildi. Raporda, açık denizde böyle bir kazaya denizcilik literatüründe "neredeyse hiç rastlanmadığı" vurgulandı.

SU ALTINDAKİ YERİ SAATİ ÜZERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Arama çalışmalarının 19'uncu gününde, denizin dibinde ilk tespit, Yukay'ın sol kolundaki mavi kordonlu saat üzerinden yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın ve ardından TCG Alemdar gemisindeki özel eğitimli dalgıçlar tarafından 3 Eylül'de çıkarılan cenaze, Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve 6 Eylül'de İstanbul'da toprağa verildi.

Halit Yukay'ın ölümünde bilirkişi raporu! "Neredeyse hiç rastlanmamış" bir kaza

GEMİNİN İLK VE SON HALİNİN FOTOĞRAFLARI DA DOSYADA

Soruşturma kapsamında, Halit Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen ‘Arel-7' adlı kuru yük gemisinin radar kayıtları, rotası ve gövdesindeki izler incelendi. Sahil Güvenlik ekipleri, geminin baş kısmında belirgin sürtme izleri tespit etti. Çanakkale'de kazadan bir gün önce çekilen fotoğraflarda herhangi bir hasar görünmezken, 5 Ağustos'ta İzmit'te çekilen fotoğrafta geminin baş tarafında çarpma izleri dikkat çekti. Ayrıca kaptan Cemal Tokatlıoğlu (61) ile mürettebatın limana yanaştıkları anda baş tarafa inip gövdeyi kontrol ettiği güvenlik görüntüleri de dosyaya girdi.

Halit Yukay'ın ölümünde bilirkişi raporu! "Neredeyse hiç rastlanmamış" bir kaza

BOYA İZLERİ, ÇARPMAYI KESİNLEŞTİRDİ

Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemede, ‘Arel-7'nin çarpma bölgesinden alınan mikro boya örnekleriyle, Yukay'ın parçalanan teknesinden alınan boya katmanlarının renk ve fiziksel yapı açısından birebir uyumlu olduğu tespit edildi. Bu belirtiler, fiziksel temasın kesin olarak gerçekleştiğini gösterdi.

KIVANÇ TATLITUĞ DA İFADE VERDİ

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, kazanın meydana geldiği 17.09'da ‘Arel-7'nin seyir güzergâhından çıkarak daire çizdiği, bu hareketin Halit Yukay'ın telefonunun sinyal verdiği son saniyelerle birebir örtüştüğü belirtildi. Bu sırada Halit Yukay'ın, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuştuğu ortaya çıktı. Tatlıtuğ ifadesinde, görüşmenin "her şey yolunda" şeklinde sürdüğünü, bir anda "sağanak benzeri bir ses" duyduktan sonra hattın kesildiğini anlattı.

Halit Yukay'ın ölümünde bilirkişi raporu! "Neredeyse hiç rastlanmamış" bir kaza

Bilirkişi raporunda, ‘Graywolf' adlı teknenin radar reflektörü bulunmadığı, gri borda renginin düşük görünürlük oluşturduğu, Halit Yukay'ın ise kaza anında alt kamarada telefonla görüşme yaptığı için gözcülük görevini yerine getirmediği kaydedildi. Çarpışmanın açık denizde, gündüz görüşünün açık olduğu bir bölgede meydana gelmesi nedeniyle olayın "istisnai" nitelikte olduğu ifade edildi.

Raporda, kazanın oluşumunda Halit Yukay'ın asli kusurlu, ‘Arel-7' gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun ise tali kusurlu olduğu belirtildi. Tokatlıoğlu'nun köprü üstünde vardiya tutmasına rağmen gözcülük konusunda ihmali bulunduğu, küçük bir sürat teknesinin yüksek hızla doğrudan çarpmasını öngörmesinin ise teknik olarak mümkün olmadığı ifade edildi.

Halit Yukay'ın ölümünde bilirkişi raporu! "Neredeyse hiç rastlanmamış" bir kaza

İddianamede, gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. Gemi şirket yetkilisi Arda G. (45) ile mürettebat Ahmet S. (58), Erhan E. (52), İsa A. (52), Metin S. (50), Muhammet F.G. (27), Oğuzhan D. (27), Ramazan D. (56) ve Tahir B. (60) hakkında ise "yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

Erdek 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianame kapsamında 10 sanığın yargılanmasına aralık ayında başlanacak.

