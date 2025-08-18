İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumu ne? Komaya giren oyuncudan yeni haber var

Feci olay İstanbul Kartal'ın Soğanlık Orta Mahallesi Nur Sokak'ta yaşandı. İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgâr sebebiyle ünlü oyuncu İbrahim Yıldız (27) devrilen ağacın altında kaldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. İbrahim Yıldız sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra hızlıca hastaneye kaldırılmıştı. İbrahim Yıldız'a ne oldu, öldü mü? gibi sorular internette en çok arananlar listesine girdi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Yıldız saatler süren bir ameliyat oldu, işte sağlık durumu ile ilgili son gelişmeler...

İBRAHİM YILDIZ'IN SON SAĞLIK DURUMU NE?

İbrahim Yıldız Pendik'te bulunan Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 15 saat süren bir ameliyat geçirdi. Genç oyuncunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

OYUNCU İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998'de doğdu. Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık okuyan Yıldız, oyunculuk sektöründe yer alan yeni ve genç isimler arasında dikkat çekiyor. 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Lagâri Hasan Çelebi karakterini canlandırmıştı. 2018 yılında ise Keşif Çanakkale adlı filmde Hasan rolü ile boy göstermişti.

2019’da TRT1 dizisi olan Tek Yürek'te Osman Saruhan, 2021’de Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ‘Çoban Sefer’ karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı. İbrahim Yıldız'ı parlatan proje ise 2022 yılında Star TV ekranlarında yayımlanan ‘Duy Beni’ dizisi olmuştu. Dağhan karakteri ile büyük bir hayran kitlesi yakalamıştı.