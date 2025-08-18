Jrokez'in eşi Aleyna Dalgakıran kimdir, kaç yaşında?

Yayıncılık dünyasında Jrokez olarak tanınan Oğuzhan Dalgakıran'ın ölüm haberi sonrası evliliği ve eşi gündeme geldi. Eşi Aleyna Dalgakıran'ın hayatı ve kariyeri araştırılıyor.

JROKEZ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Jrokez adıyla Twitch ve Kick yayınları yapan Oğuzhan Dalgakıran, 3 Temmuz 2024’te Aleyna Bozkurt Dalgakıran ile evlendi.

Aleyna, Jrokez’in yayınlarında nadiren görünse de, çiftin birlikte paylaştığı seyahat ve günlük hayattan videoları, hayranları tarafından seviliyordu.

ALEYNA DALGAKIRAN KİMDİR?

Aleyna Bozkurt Dalgakıran, ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda bir teknoloji şirketinde iOS geliştiricisi olarak çalışıyor.

Eşi, Jrokez ile çektiği vloglar ile tanınıyor. Doğum yeri, tarihi ve nereli olduğuna dair net bilgi bulunmasa da 26-27 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor.