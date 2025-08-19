Anıl Piyancı kimdir, ne iş yapar, evli mi? Yetenek Sizsiniz Türkiye ile adını duyurmuştu

Rap müziğin başarılı isimlerinden Anıl Piyancı kim sorusu merak ediliyor. Katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye ile adını duyuran Zeynep Bastık ile yaptığı düetle rekorlar kıran ünlü rapçinin özel hayatı araştırılıyor. Peki Anıl Piyancı ne iş yapar, kaç yaşında ve evli mi? İşte, Anıl Piyancı biyografisi...

ANIL PİYANCI KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Anıl Piyancı 17 Temmuz 1990'da İzmir Karşıyaka'da dünyaya geldi. Rap müzisyeni, aynı zamanda da söz yazarıdır. Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü okudu. Meslek hayatında tercihini müzikten yana kullandı.

ANIL PİYANCI KARİYERİ

Anıl Piyancı müzik kariyerine çok genç yaşta başladı. 2007'de Yeşil Oda adlı bir stüdyo kurdu. Günümüzde de çalışmalarını bu stüdyoda yapmaya devam ediyor. Rap vokalliği yanı sıra prodüktörlükte yapan Piyancı, Yeşil Oda stüdyo altında birçok isme albümlerinde yardımcı oldu.

Rap müziğe olan ilgisi çocukluk yıllarında başlamış. İlk sözlerini 13-14 yaşlarında yazmış. 14 yaşında ilk kaydını alan Anıl Piyancı, aynı zamanda Hip-Hop'ın başka bir kolu olan grafiti sanatı ile de uğraşmış.

YETENEK SİZSİNİZ'DEKİ PERFORMANSI İLE DİKKAT ÇEKTİ

Anıl Piyancı, 2012 yılında beraberindeki Grogi ile Yetenek Sizsiniz Türkiye isimli yarışma programına katıldı. Burada ikinci tura kadar yükselen Piyancı gösterdiği performans ile adından söz ettirdi. Sonrasında ise albüm çalışmalarına hız verdi. Profesyonel olarak ilk albümü olan 'Zaman Yok'u 2013 yılında piyasaya çıkardı.

21 Mayıs 2014 yılında YouTube'da yayınladığı Anıl Piyancı - Bi Duman Hip-Hop şarkısıyla çıkış yaptı. 2010'dan beri hip hop müzikle uğraşan Piyancı 2011'de Ezhel'in "Sekiz" adlı şarkısında yer alan kişilerden biri oldu. 2013 yılında yayınladığı Anıl Piyancı & Emrah Karakuyu feat. Şehinşah - Git video klibiyle kariyerinde zirve yaptı. Sonrasında DJ Artz, Allame, Defkhan ve Hayki ile birlikte Kara Para, Dj Artz, Ezhel ve Patron ile "I am the King", DJ Artz, Ezhel ve Grogi ile birçok projede yer aldı.

"BIRAKMAN DOĞRU MU?" İLE ZİRVEYE ÇIKTI

2019 senesinde Zeynep Bastık ile "Bırakman Doğru mu?" adlı şarkıyı akustik olarak seslendirdi. Şarkı Spotify'da Türkiye'de 2019 yazında en çok dinlenen şarkılar arasında yer aldı.

ANIL PİYANCI EVLİ Mİ?

Anıl Piyancı, 2016 yılında Sahra Piyancı ile evlendi. Çiftin bir kız çocukları var.