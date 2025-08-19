Dorgeles Nene kimdir, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe transferinde son dakika, gece yarısı geldi

Trendyol Süper Lig'e 1 puanla başlayan Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler Benfica maçına saatler kala, bombayı patlattı. Fenerbahçe'nin son dakika transferi merak konusu oldu. Dorgeles Nene, İstanbul'da, yaşı, mevkisi, ne kadara alındığı merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı yeni transferi Dorgeles Nene ile ilgili merak edilenler...

Hafta sonu Almanya'ya giden Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, oradan Salzburg'a geçerek Avusturya kulübüyle görüştü. Transfer için gaza basan sarı-lacivertliler, Benfica maçı öncesi kulüp ve oyuncu ile anlaştı.

DORGELES NENE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Dorgeles Nene 22 yaşındadır. Aslen Malilidir. Nene genellikle sağ kanatta oynar. Sol kanat ve ileri uçta da görev alabilen bir futbolcudur.

SALZBURG PERFORMANSI

Geçen sezon Salzburg formasıyla 49 maça çıkıp 15 gol ve 9 asist üretti. Malili futbolcu bu sezon çıktığı 7 maçta ise 2 gol ve 1 asistle oynadı.

DORGELES NENE'NİN ÜCRETİ NE KADAR?

Fransa basınında çıkan haberde Fenerbahçe'nin Salzburg forması giyen Dorgeles Nene için Avusturya ekibine bonuslarla birlikte 20 milyon Euroyu bulan bir teklif yaptığı yazıldı.