Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe, başkanlar zirvesinden mutlu son bekliyor! Kerem için Koç devrede

Fenerbahçe, başkanlar zirvesinden mutlu son bekliyor! Kerem için Koç devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, başkanlar zirvesinden mutlu son bekliyor! Kerem için Koç devrede
Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu, Benfica, Ali Koç, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rui Costa ile bire bir görüşmeye başlayan Ali Koç, Kerem’i Benfica’dan söküp almakta kararlı. Costa, sarı lacivertlilerin son teklifine burun kıvırsa da imza artık an meselesi.

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için atağa kalktı. Şampiyonlar Ligi play-off’un da oynatmak istediği milli yıldız için 25 milyon artı 2,5 milyon avro bonus teklifini, Benfica Kerem’i Nice maçında sahaya sürünce geri çeken sarı lacivertlilerin, 18 milyon avroluk yeni teklifi ise Portekiz ekibi tarafından reddedilmişti.

Teknik direktör Bruno Lage, daha öne satışına onay verdiği Kerem’i Fenerbahçe maçında oynatmayı planladığını söylerken, sarı lacivertlilerden kontra atak geldi. Jose Mourinho’ya verdiği sözü tutmakta kararlı olan Başkan Ali Koç, Kerem için bizzat harekete geçti.

Fenerbahçe, başkanlar zirvesinden mutlu son bekliyor! Kerem için Koç devrede - 1. Resim

İKİSİ BİR ARADA

Aktürkoğlu, F.Bahçe’den aldığı yıllık 5 milyon avroluk teklifi değerlendirmek isterken, ailevi nedenleri de gerekçe göstererek Benfica’dan ayrılmak istediği söyledi. Başkan Ali Koç ise Benfica Başkanı Rui Costa ile birebir görüşerek, 20 milyon artı, 2,5 milyon avroluk son teklifi masaya koydu. Benfica’nın Kerem’in ayrılma isteğini de göz önünde bulundurarak bu rakamı kabul etmesi ve milli yıldızın transferine izin vermesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe, Dorgeles Nene için de Salzburg’la 15 milyon artı 4 milyon avro üzerinden el sıkıştı. 22 yaşındaki Malili forvetin de hafta içi açıklanacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, başkanlar zirvesinden mutlu son bekliyor! Kerem için Koç devrede - 2. Resim

BENFİCA'YA HÜCUM

Feyenoord maçında tribünleri dolduran sarı lacivertli taraftarlar, Benfica karşısında da Fenerbahçe’yi yalnız bırakmayacak. Dün yüksek divan, kongre üyeleri, temsilci üyeler ve Fenerbahçe kart sahipleri için satışa çıkan biletler anında tükendi. Bugün genel satışa çıkacak biletlerin de kısa sürede tükenmesi, maçın kapalı gişe olması bekleniyor. Bu arada yarınki Benfica maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump-Zelenskiy zirvesinde bomba madde! 100 milyar dolarlık savunma güvencesiUkrayna için en kritik dönemeç! Trump duyurdu, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray kaleci için rotasını Portekiz'e çevirdi: 20 milyon avroluk teklif - SporGalatasaray kaleci için rotasını Portekiz'e çevirdi: 20 milyon avroluk teklifSüper Lig'de bu 5 takım kayıpsız ilerliyor! İşte haftanın sonuçları - SporSüper Lig'de bu 5 takım kayıpsız ilerliyor! İşte haftanın sonuçları115 yıllık kulüp iflas başvurusunda bulundu! - Spor115 yıllık kulüp iflas başvurusunda bulundu!Ferdi Kadıoğlu geri dönüyor! Montella müjdeli haberi verdi - SporFerdi Kadıoğlu geri dönüyor! Montella müjdeli haberi verdiMilli atletlerden 2'si altın 4 madalya! Özbekistan'da zafer akşamı - SporMilli atletlerden 2'si altın 4 madalya!Trabzonspor'da sakatlık şoku! Fatih Tekke kötü haberi verdi, 3 ay sahada yok - SporFatih Tekke kötü haberi verdi, 3 ay sahada yok
Sonraki Haber Yükleniyor...