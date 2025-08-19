Fenerbahçe, başkanlar zirvesinden mutlu son bekliyor! Kerem için Koç devrede

EMİN ULUÇ - Fenerbahçe, yılan hikayesine dönen Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için atağa kalktı. Şampiyonlar Ligi play-off’un da oynatmak istediği milli yıldız için 25 milyon artı 2,5 milyon avro bonus teklifini, Benfica Kerem’i Nice maçında sahaya sürünce geri çeken sarı lacivertlilerin, 18 milyon avroluk yeni teklifi ise Portekiz ekibi tarafından reddedilmişti.

Teknik direktör Bruno Lage, daha öne satışına onay verdiği Kerem’i Fenerbahçe maçında oynatmayı planladığını söylerken, sarı lacivertlilerden kontra atak geldi. Jose Mourinho’ya verdiği sözü tutmakta kararlı olan Başkan Ali Koç, Kerem için bizzat harekete geçti.

İKİSİ BİR ARADA

Aktürkoğlu, F.Bahçe’den aldığı yıllık 5 milyon avroluk teklifi değerlendirmek isterken, ailevi nedenleri de gerekçe göstererek Benfica’dan ayrılmak istediği söyledi. Başkan Ali Koç ise Benfica Başkanı Rui Costa ile birebir görüşerek, 20 milyon artı, 2,5 milyon avroluk son teklifi masaya koydu. Benfica’nın Kerem’in ayrılma isteğini de göz önünde bulundurarak bu rakamı kabul etmesi ve milli yıldızın transferine izin vermesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe, Dorgeles Nene için de Salzburg’la 15 milyon artı 4 milyon avro üzerinden el sıkıştı. 22 yaşındaki Malili forvetin de hafta içi açıklanacağı öğrenildi.

BENFİCA'YA HÜCUM

Feyenoord maçında tribünleri dolduran sarı lacivertli taraftarlar, Benfica karşısında da Fenerbahçe’yi yalnız bırakmayacak. Dün yüksek divan, kongre üyeleri, temsilci üyeler ve Fenerbahçe kart sahipleri için satışa çıkan biletler anında tükendi. Bugün genel satışa çıkacak biletlerin de kısa sürede tükenmesi, maçın kapalı gişe olması bekleniyor. Bu arada yarınki Benfica maçını Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.