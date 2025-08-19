Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ekmel Cönger kimdir? Trafik kazası geçirdi, son sağlık durumu....

- Güncelleme:
Ekmel Cönger kimdir? Trafik kazası geçirdi, son sağlık durumu....
AK Partili Belediye Başkanı Ekmel Cönger, Konya'da trafik kazası geçirdi. Feci kazada Cönger ve yanındaki 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Peki Ekmel Cönger kimdir, aslen nerelidir, son sağlık durumu ne? İşte detaylar...

Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger ile 2 kişi yaralandı. AK Partili Ekmel Cönger'in son sağlık durumu belli oldu. Ekmel Cönger kimdir, kaç yaşında ve nereli? Evli mi, kaza sonrası son sağlık durumu ne? gibi sorular internette en çok arananlar listesine girdi. İşte detaylar... 

AK Parti Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger, dün gece  Ankara-Konya karayolu Gemecik Mahallesi kavşağında trafik kazası geçirdi. Araçta Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran da vardı. Kaza Zeki Kurtaran'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Ekmel Cönger kimdir? Trafik kazası geçirdi, son sağlık durumu.... - 1. Resim

Önlerine çıkan eşeğe çarpmamak isteyen Kurtaran aracın kontrolünü kaybetti. Takla atan araçta Ekmel Cönger, Duran Sargın ve Zeki Kurtaran'ın sağlık durumu araştırılıyor. 

Ekmel Cönger kimdir? Trafik kazası geçirdi, son sağlık durumu.... - 2. Resim

EKMEL CÖNGER'İN SAĞLIK DURUMU NE?

Kaza sonrası ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından Cihanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalelerinin ardından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 kişinin de genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Ekmel Cönger kimdir? Trafik kazası geçirdi, son sağlık durumu.... - 3. Resim

Fotoğraftaki Zeki Kurtaran

EKMEL CÖNGER KİMDİR, ASLEN NERELİ?

Ekmel Cönger, 1970 yılında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini de burada tamamladı. 1996 yılından itibaren sigortacılık sektörüne atıldı. 

SİYASİ KARİYERİ

2002 yılında AK Parti Keskin İlçe Başkanlığı kurucu yönetiminde görev aldı. Keskin’de 2014 yerel seçimlerde İl Genel Meclis Üyesi seçilen Ekmel Cönger, 2019 yerel seçimlerde Keskin Belediye Başkanlığı için AK Parti’den aday adayı oldu. 2022 yılı mayıs ayında AK Parti İlçe Başkanı olarak atanan Cönger, 2024 yerel seçimlerinde aday adayı olmak için İlçe Başkanlığı'ndan istifa etti.

ÖZEL HAYATI

Ekmel Cönger, evli ve 2 çocuk babasıdır.

