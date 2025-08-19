Ehliyetsiz sürücü deprem gibi dehşet saçtı! Evin bahçesine uçtu, yaralılar var
Ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kayseri'de ehliyetsiz direksiyon başına geçen sürücü dehşet saçtı. Hakimiyeti kaybeden sürücü, bir evin bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, ev sahibi "deprem gibi bir şeydi" dedi.
KONTROLÜ KAYBETTİ BAHÇEYE UÇTU
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harman Mahallesi Komandolar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında; C.B. idaresindeki 38 BR 546 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce yol kenarındaki duvara vurduktan sonra bir evin bahçesine uçtu.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada şoför ve 2 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan C.B.’yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından C.B. ve yaralı 2 yolcuyu ambulansla hastaneye sevk etti.
EHLİYETİ YOKMUŞ
Öte yandan sürücü C.B.’nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkartılarak, çekici ile götürülürken, olaya şahit olan ve o sırada evde bulunan ev sahibi ise, ‘deprem gibi bir şeydi’ dedi.