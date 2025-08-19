Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Ehliyetsiz sürücü deprem gibi dehşet saçtı! Evin bahçesine uçtu, yaralılar var

Ehliyetsiz sürücü deprem gibi dehşet saçtı! Evin bahçesine uçtu, yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ehliyetsiz sürücü deprem gibi dehşet saçtı! Evin bahçesine uçtu, yaralılar var
Trafik Kazası, Ehliyetsiz Sürücü, Yaralı, Kayseri, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de ehliyetsiz direksiyon başına geçen sürücü dehşet saçtı. Hakimiyeti kaybeden sürücü, bir evin bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, ev sahibi "deprem gibi bir şeydi" dedi.

KONTROLÜ KAYBETTİ BAHÇEYE UÇTU

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Harman Mahallesi Komandolar Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında; C.B. idaresindeki 38 BR 546 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce yol kenarındaki duvara vurduktan sonra bir evin bahçesine uçtu.

Ehliyetsiz sürücü deprem gibi dehşet saçtı! Evin bahçesine uçtu, yaralılar var - 1. Resim

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada şoför ve 2 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kazada sıkışan C.B.’yi sıkıştığı yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından C.B. ve yaralı 2 yolcuyu ambulansla hastaneye sevk etti.

Ehliyetsiz sürücü deprem gibi dehşet saçtı! Evin bahçesine uçtu, yaralılar var - 2. Resim

EHLİYETİ YOKMUŞ

Öte yandan sürücü C.B.’nin ehliyetsiz olduğu belirlendi. Otomobil bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkartılarak, çekici ile götürülürken, olaya şahit olan ve o sırada evde bulunan ev sahibi ise, ‘deprem gibi bir şeydi’ dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray kaleci için rotasını Portekiz'e çevirdi: 20 milyon avroluk teklifErzincan'da rafting etkinliğinde taciz iddiası: Bir şüpheli gözaltında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzincan'da rafting etkinliğinde taciz iddiası: Bir şüpheli gözaltında - 3. SayfaRafting etkinliğinde taciz iddiası: Bir şüpheli gözaltındaKonya'daki trafik kazasında Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger yaralandı - 3. SayfaBelediye başkanının aracı kazaya karıştıBursa'da feci kaza! 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - 3. SayfaBursa'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü gençten acı haberBabasından habersiz kamyoneti kaçırdı, başına gelmeyen kalmadı! 16 yaşındaki çocuk polis aracına çarptı - 3. SayfaBabasından habersiz kamyoneti kaçırdı, başına gelmeyen kalmadı! 16 yaşındaki çocuk polis aracına çarptıVan'da şarampole yuvarlanan araçta can pazarı! - 3. SayfaVan'da şarampole yuvarlanan araçta can pazarı!Adana'da katliam gibi kaza: Araba 70 metrelik uçuruma yuvarlandı, 5 kişi can verdi - 3. SayfaKatliam gibi kazada çok sayıda can kaybı car
Sonraki Haber Yükleniyor...