MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ağustos mavi ve kırmızı takım belli oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
18 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim belli oldu. Yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarının kadroları oluşurken yarışmacıların bu haftaki performansları yakından takip edilecek. Eleme potasına girecek yarışmacılar şimdiden tartışma konusu oldu.
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Her hafta oynanan kaptanlık oyunuyla yeni takımlar belirleniyor. Peki, 18 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 18 AĞUSTOS?
18 Ağustos 2025’te yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde kaptanlık oyunu, yarışmacıların lezzet sınavından geçtiği bir mücadeleyle tamamlandı. Çi börek yapan yarışmacılar arasından en iyi yemeği yaparak mavi takım kaptanlığını kazanan isim Eylül oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Ayten oldu.
MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI
Mavi Takım:
Eylül (Kaptan)
Hakan
Sümeyye
Mert
Sezer
Onur
Ayla
Sercan
İrem
Cansu
Kırmızı Takım:
Ayten (Kaptan)
Özkan
Furkan
Çağatay
Gizem
Hilal
Çağlar
İhsan
İlhan
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan