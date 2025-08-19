Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ağustos mavi ve kırmızı takım belli oldu

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ağustos mavi ve kırmızı takım belli oldu

- Güncelleme:
18 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim belli oldu. Yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarının kadroları oluşurken yarışmacıların bu haftaki performansları yakından takip edilecek. Eleme potasına girecek yarışmacılar şimdiden tartışma konusu oldu.

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda da izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Her hafta oynanan kaptanlık oyunuyla yeni takımlar belirleniyor. Peki, 18 Ağustos MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI 18 AĞUSTOS?

18 Ağustos 2025’te yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde kaptanlık oyunu, yarışmacıların lezzet sınavından geçtiği bir mücadeleyle tamamlandı. Çi börek yapan yarışmacılar arasından en iyi yemeği yaparak mavi takım kaptanlığını kazanan isim Eylül oldu. Kırmızı takım kaptanı ise Ayten oldu. 

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ağustos mavi ve kırmızı takım belli oldu - 1. Resim

MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI 

Mavi Takım:

Eylül (Kaptan)

Hakan

Sümeyye

Mert

Sezer

Onur

Ayla

Sercan

İrem

Cansu

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ağustos mavi ve kırmızı takım belli oldu - 2. Resim

Kırmızı Takım:

Ayten (Kaptan)

Özkan

Furkan

Çağatay

Gizem

Hilal

Çağlar

İhsan

İlhan

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 18 Ağustos mavi ve kırmızı takım belli oldu - 3. Resim

