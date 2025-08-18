Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MasterChef Merve kimdir, elendi mi? MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar tam liste

MasterChef Merve kimdir, elendi mi? MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar tam liste

MasterChef Merve kimdir, elendi mi? MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar tam liste
TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye 2025, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkarken, yarışmacılar da gündemde öne çıkıyor. MasterChef Merve kimdir, elendi mi merakla araştırılmaya başlandı.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada ana kadroya girmeye hak kazanan isimler tek tek belli olurken, kısa sürede elenen yarışmacılar da merak konusu oluyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Merve Gezgin de gündemde. MasterChef Merve kimdir, elendi mi?

MasterChef Merve kimdir, elendi mi? MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar tam liste - 1. Resim

MASTERCHEF MERVE KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda yarışan Merve Gezgin 25 yaşında ve Kocaeli’nden yarışmaya katıldı. Aslen Muşlu olan Merve, doğma büyüme İzmirli. Kurumsal bir firmada çalışan genç yarışmacı, son 3 yıldır pastacılık alanında deneyim kazanıyor.

6 yıllık mutfak geçmişi bulunan MasterChef Merve, Tafed yarışmalarına katılarak bir kez birincilik elde etti. 

MasterChef Merve kimdir, elendi mi? MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar tam liste - 2. Resim

MASTERCHEF MERVE ELENDİ Mİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2025’in ikinci haftasında yapılan eleme oyunları sonucunda yarışmaya veda eden ikinci isim Merve Gezgin oldu. İlk iki turda rakiplerinin hazırladığı tabakları geçemeyen Merve, şeflerin onayını alamayarak yarışmadan elendi.

Elendikten sonra gözyaşları içinde açıklamalarda bulunan Merve, “Mesleğimi burada yeteri kadar yansıtamadığım için kendime kızgınım. Kişisel sebeplerden dolayı adapte olamadım.” sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi.

MasterChef Merve kimdir, elendi mi? MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar tam liste - 3. Resim

MASTERCHEF ANA KADRODA KİMLER VAR?

  1. Furkan
  2. Eylül
  3. Çağatay
  4. Onur
  5. Hilal
  6. Sercan
  7. Ayla
  8. İhsan
  9. Ayten
  10. Çağlar
  11. Sezer
  12. Cansu
  13. Özkan
  14. Gizem
  15. İrem
  16. Hakan
  17. Mert
  18. Sümeyye
  19. Bilal Salman
  20. İlhan

