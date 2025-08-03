MasterChef İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İlhan Buğra Karabulut’un hayatı ve kariyeri

MasterChef yarışmasında kendine has sunumları ve orijinal tarifleriyle dikkat çeken İlhan Buğra Karabulut izleyicilerin ve jüri üyelerinin beğenisini kazanmayı başardı. Peki, MasterChef İlhan kimdir, kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF İLHAN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda adından söz ettiren yarışmacılardan biri olan İlhan Buğra Karabulut özellikle kendine has olan ilgi çekici yemek sunumları ve teknik becerileriyle dikkat çekiyor. Kocaeli doğumlu olan İlhan, mutfak sanatlarına olan ilgisi ve yeteneği sayesinde yarışmada hızlı bir yükseliş yakaladı.

Eğitimini Bolu Mengen’de tamamlayan İlhan, profesyonel mutfak deneyimi ve aldığı kapsamlı eğitimle yarışmanın en güçlü adaylarından biri olarak dikkat çekti. İzleyiciler ve jüri üyeleri tarafından beğenilen İlhan, MasterChef’teki performansıyla kariyerinde yeni bir sayfa açıyor.

MASTERCHEF İLHAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İlhan Buğra Karabulut Kocaeli asıllıdır. Kocaeli’den programa katılan İlhan, mutfak eğitimi için Bolu Mengen’de bulunarak alanında uzmanlaştı.

MASTERCHEF İLHAN ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

2 Ağustos 2025 Cumartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde, İlhan Buğra Karabulut ana kadroya girmeye hak kazanan 20. yarışmacı oldu.