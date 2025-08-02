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MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos MasterChef 19. yarışmacı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos MasterChef 19. yarışmacı belli oldu
MasterChef, Türkiye, TV8, Somer Sivrioğlu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8 ekranlarının büyük ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2025, 1 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle ekran başındakilere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Ana kadro seçimlerinin sürdüğü programda, şeflerin titiz değerlendirmeleri sonucunda MasterChef ana kadrosunun 19. yarışmacı belli oldu. İzleyiciler ise “1 Ağustos MasterChef’i kim kazandı, ana kadroya kim girdi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüriliğinde ilerleyen yarışmada, bu sezonun en dikkat çeken mücadelelerinden biri yaşandı. Zorlu tariflerle ter döken yarışmacılar, MasterChef mutfağında kalıcı olmak ve ana kadroya adını yazdırmak için kıyasıya bir rekabete girişti.

MASTERCHEF KİM KAZANDI 1 AĞUSTOS

MasterChef Türkiye 2025, 1 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle yeni bir ana kadro yarışmacısını daha belirledi. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle büyük heyecan yaşatan yarışmada, kıyasıya geçen rekabetin sonunda 19. yarışmacı da belli oldu.

MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos kazanan isim belli oldu - 1. Resim

MasterChef Türkiye 2025'in 1 Ağustos Cuma akşamı yarışmacılar ana kadroya girebilmek için verilen tatlı tarifini başarıyla hazırlamaya çalıştı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin birincisi Merve Gezgin oldu.

MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos kazanan isim belli oldu - 2. Resim

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Tatlı alanındaki tecrübesiyle dikkat çeken Merve Gezgin, şeflerden tam not alarak MasterChef 2025’in ana kadrosuna giren 19. yarışmacı olmayı başardı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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