MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 1 Ağustos MasterChef 19. yarışmacı belli oldu

Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun jüriliğinde ilerleyen yarışmada, bu sezonun en dikkat çeken mücadelelerinden biri yaşandı. Zorlu tariflerle ter döken yarışmacılar, MasterChef mutfağında kalıcı olmak ve ana kadroya adını yazdırmak için kıyasıya bir rekabete girişti.

MASTERCHEF KİM KAZANDI 1 AĞUSTOS

MasterChef Türkiye 2025, 1 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümüyle yeni bir ana kadro yarışmacısını daha belirledi. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her bölümüyle büyük heyecan yaşatan yarışmada, kıyasıya geçen rekabetin sonunda 19. yarışmacı da belli oldu.

MasterChef Türkiye 2025'in 1 Ağustos Cuma akşamı yarışmacılar ana kadroya girebilmek için verilen tatlı tarifini başarıyla hazırlamaya çalıştı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin birincisi Merve Gezgin oldu.

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MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Tatlı alanındaki tecrübesiyle dikkat çeken Merve Gezgin, şeflerden tam not alarak MasterChef 2025’in ana kadrosuna giren 19. yarışmacı olmayı başardı.