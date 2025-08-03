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MasterChef 20. yarışmacı kim oldu? 2 Ağustos MasterChef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MasterChef 20. yarışmacı kim oldu? 2 Ağustos MasterChef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MasterChef Türkiye 2025 sezonu tüm hızıyla devam ederken, yarışmanın ana kadrosuna katılan son isim de netleşti. 2 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan bölümde gerçekleşen zorlu mücadelenin ardından ana kadronun 20. yarışmacısı belli oldu.

MasterChef ana kadro yarışmasında kritik bir eleme daha tamamlandı. 2 Ağustos tarihinde ekrana gelen bölümde, yarışmacılar büyük bir rekabet içinde mücadele etti. Peki, MasterChef 20. yarışmacı kim oldu, ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF 20. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025 sezonunda ana kadroya giren 20. yarışmacı heyecanla bekleniyordu. Uzun ve çekişmeli elemelerin ardından, 2 Ağustos Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde meraklar sona erdi.

Yarışmanın ana kadrosuna dahil olan son isim İlhan oldu. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu, İlhan’ın özel olarak hazırladığı safran soslu tabak diğer rakiplerini geride bırakarak onu ana kadroya taşıdı. Hem lezzeti hem de kendine has sunumuyla dikkat çeken İlhan MasterChef sahnesinde yerini aldı.

MasterChef 20. yarışmacı kim oldu? 2 Ağustos MasterChef ana kadroya giren yarışmacı belli oldu - 1. Resim

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI 2 AĞUSTOS CUMARTESİ

2 Ağustos Cumartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde, yarışmacılar ana kadroya girebilmek için büyük bir mücadele verdi. Heyecan dolu bölümde jüri, yarışmacıların hazırladığı yemekleri titizlikle değerlendirdi. En iyi performansı sergileyen İlhan, şeflerin takdirini kazanarak son ana kadroya giren yarışmacı oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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