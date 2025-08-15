MasterChef 7. eleme adayı kim oldu? İşte 15 Ağustos haftanın son eleme adayı!
'MasterChef 7. eleme adayı kim oldu' araştırılıyor. MasterChef Türkiye 2025'te bugün haftanın son eleme adayını belirlemek için yarışmacılar Yenidünya Kebabı’nda hünerlerini sergiliyor. Şeflerin değerlendirmeleriyle bir yarışmacı daha potaya giderken izleyiciler sonucu merakla bekliyor.
TV8’in fenomen yarışması MasterChef Türkiye, 2025 sezonunda kıyasıya mücadelelerle seyirciyi ekran başına kilitliyor. 15 Ağustos 2025 Cuma akşamı, haftanın son eleme adayının belirlendiği bölümde yarışmacılar şeflerin zorlu görevinde ter döktü.
MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?
15 Ağustos 2025 Cuma akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye bölümünde, haftanın yedinci ve son eleme adayı belirleniyor.
Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna, yarışmacılardan "Yenidünya Kebabı" hazırlamalarını istedi.
Bu zorlu görevde en az başarılı tabağı sunan yarışmacı eleme potasına gönderilecek.
7. eleme adayı belli olunca haberimiz güncellenecektir.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
İlhan
İhsan
Merve
Çağatay
Çağlar
Ayten
MASTERCHEF İLK HAFTA KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye 2025’in ilk haftasında eleme potasına giren yarışmacılar arasında şeflerin kararıyla Tunahan Onhan elendi.