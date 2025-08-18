Sağlık ocakları ve hastaneler bugün açık mı? Grev kararı sonrası gündeme geldi

Memurlar, hükümetin sunduğu zam teklifini yetersiz buldu. Anlaşma sağlanamayınca bir günlük iş bırakma kararı verildi. Birçok sektörde işler bugün aksayacak. Onlardan biri de sağlık sektörü olacak. Peki 18 Ağustos Pazartesi sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, doktor ve hemşireler iş bırakacak mı? İşte merak edilen soruların cevapları...

MEMURLAR NEDEN İŞ BIRAKTI?

Hükümetin 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine sunduğu zam önerisi, memur konfederasyonları tarafından yetersiz bulunarak reddedildi. Teklifte 2026 için ilk altı ayda %10, ikinci altı ayda %6, 2027 için ise her iki altı ayda %4 zam öngörülüyordu. Ayrıca ikinci toplantıda taban aylığa 1.000 TL’lik artış önerisi de konfederasyonlarca kabul görmedi. Bunun üzerine Memur-Sen, Kamu-Sen, Birleşik Kamu-İş ve KESK, 18 Ağustos 2025 Pazartesi (bugün) iş bırakma eylemi yapma ve protesto etkinlikleri düzenleme kararı aldı.

18 AĞUSTOS'TA SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER AÇIK MI?

18 Ağustos Pazartesi günü resmi tatil bulunmadığından kamu kurumları kapalı olmayacak. Ancak iş bırakma eylemine katılan memurlar sebebiyle hastaneler, vergi daireleri ve çeşitli devlet kurumlarındaki hizmetlerde yavaşlama ya da aksama olması bekleniyor.

DOKTORLAR İŞ BIRAKACAK MI?

Kamusen, Memursen, Birleşik Kamu-İş, KESK gibi büyük memur konfederasyonlarına üye olan doktorlar ve hemşireler iş bırakma eylemine katılacaktır. Söz konusu iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos tarihinde kamu hizmetlerinin kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.