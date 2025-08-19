Ebru Baki neden yok, ayrıldı mı? Program ekrana gelmedi

Ebru Baki’nin sunduğu “Para Manşet” programının TV100 ekranlarında 18 Ağustos Pazartesi ve 19 Ağustos Salı günü yayınlanmaması, izleyicileri şaşırttı. “Ebru Baki neden yok, ayrıldı mı?” sorusunu gündeme taşıdı. Programın ani şekilde yayın akışından çıkması, Baki’nin kanaldan ayrıldığına dair söylentileri artırıyor.

EBRU BAKİ NEDEN YOK?

Ebru Baki’nin sunduğu “Para Manşet” programı ekrana gelmezken 18-19 Ağustos'ta TV100 yayın akışında da yer almadı.

Hafta içi her sabah 09.30’da düzenli olarak ekrana gelen programın izleyicilerini şaşırttı. Sosyal medyada yoğun tartışmalara neden olurken "Ebru Baki neden yok?" merak ediliyor.

Baki’nin sağlık sorunları veya özel nedenlerle kısa bir ara vermiş olabileceği üzerinde durulsa da henüz resmi bir açıklama gelmedi.

EBRU BAKİ TV100'DEN AYRILDI MI?

Ebru Baki’nin TV100’den ayrıldığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Ancak “Para Manşet”in 18 Ağustos’ta yayın akışında yer almaması, “Ebru Baki ayrıldı mı?” sorusunu gündeme getirdi. İzleyiciler bunun geçici bir ara olduğunu düşünse de kanaldan ve Ebru Baki'den gelecek resmi açıklamalar takip ediliyor.

EBRU BAKİ PARA MANŞET BİTTİ Mİ?

“Ebru Baki ile Para Manşet” programının yayından kaldırıldığına dair resmi bir doğrulama yok. 18 Ağustos 2025’te yayın akışında yer almaması, programın sona erdiği iddialarını gündeme getirdi, ancak bu durum henüz netlik kazanmadı.

Yayın akışında "Günün Rotası" programına yer verildi.