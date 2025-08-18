Televizyon ekranlarında birçok programda yer alarak tanınırlığını arttıran Nur Viral, yeniden gündeme geldi. Hayranları "Nur Viral ile Sen İstersen hangi kanalda, saat kaçta?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Nur Viral'in programı bu yıl farklı kanalda ve farklı saatte izleyicilerle bir araya gelecek. Hayatın içindeki gerçek konuları ekrana taşıyacak olan Nur Viral'ın yeni programı merak konusu oldu.

NUR VİRAL İLE SEN İSTERSEN HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Nur Viral'in yeni programı Nur Viral ile Sen İstersen Star TV'de hafta içi her gün saat 13:30'da ekrana gelecek.

NUR VİRAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

13 Mayıs 1974, İstanbul doğumlu olan Nur Viral, Radyo ve Tv programı sunucusudur. 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır.

Eğitim hayatını da İstanbul'da tamamladı, üniversite mezunudur. Özel radyoların açılmasıyla beraber yayın hayatına başladı. Nur Viral, 1993 yılından itibaren farklı radyo kanallarında sunuculuk ve yayın ve yayın yönetmenliği yaptı.

Ünlü sunucu, sırasıyla Kanal 7, TNT, Show TV, Türkmax Gurme ve Beyaz Tv olmak üzere pek çok farklı kanalda yemek ve sağlık programları yaptı.