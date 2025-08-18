Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Banu Kırbağ kimdir? Ünlü sanatçı hayatını kaybetti
Türk müziğinin unutulmaz seslerinden Banu Kırbağ’ın vefatı duyuruldu. Müzik kariyeri boyunca "Dert Olur" ve "unutulur" gibi sayısız esere imza atan 'Banu Kırbağ kimdir, neden öldü' hayranları tarafından araştırılıyor.

Türk ses sanatçısı, Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti. Geride bıraktığı eserler ve kariyeri ile anılıyor.

BANU KIRBAĞ KİMDİR?

Banu Kırbağ, 2 Mart 1951’de İstanbul’da doğdu. Türk ses sanatçısı, besteci ve aranjördür. Müzik kariyerine 1969’da lise yıllarında okul orkestrasında solistlik yaparak başladı. İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda şan-solfej eğitimi aldı.

Kırbağ, 1970’lerde pop müzikle başladı. 1972’de Zafer Dilek ve kardeşi Hülya Kırbağ ile kurduğu üçlüyle dört 45’lik ve bir albüm yayımladı.

1978’de solo kariyerinde “Ölsem de Bir Kalsam da Bir” ve “Unutulur” ile büyük başarı kazandı.

Kırbağ, müzik eğitimine Timur Selçuk’un Çağdaş Dershanesi’nde beş yıl boyunca şan, solfej, armoni ve bestecilik dersleriyle devam etti.

1984’te “Anlatamıyorum” albümünde Orhan Veli ve Ümit Yaşar Oğuzcan gibi şairlerin şiirlerini besteleyerek Türkiye’nin ilk kadın aranjörü unvanını aldı. 

BANU KIRBAĞ NEDEN ÖLDÜ?

Banu Kırbağ, 18 Ağustos 2025’te 74 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni kamuoyuna açıklanmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
